El futuro llega a la NBA: camisetas que cambian solas de número y nombre

La NBA siempre busca formas de innovar y aumentar la visibilidad y la importancia de la mejor liga de baloncesto del mundo. La última novedad, sin duda, busca llamar la atención de los amantes de la tecnología, camisetas que cambian de dorsal y nombre solas.

Adam Silver presenta la camiseta del futuro

En un acto previo al comienzo de All Star de Charlotte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, presentó estas camisetas. El comisionado mostró la camiseta del All Star de Stephen Curry con el dorsal 30, y a través de su smartphone cambió a la camiseta de Michael Jordan con el 23 a la espalda, poco después volvió a cambiar a la camiseta del héroe local que participará como titular en el All Star, el jugador de los Charlotte Hornets, Kemba Walker.

No es la primera ni será la única innovación, que la NBA hace en sus equipaciones. Infinidad de uniformes para cada equipo, camisetas que en vez de llevar el nombre del jugador llevan el mote de los mismos, camisetas de manga corta, el formato 'city edition' o la publicidad en las mismas son solo algunas de las muchas maneras que utiliza la NBA para reinventarse.

Tras las nuevas camisetas, a disfrutar del All Star

La presentación de las camisetas futuristas fue solo el pistoletazo de salida al fin de semana del All Star, que comenzó la madrugada del viernes con el partido de los rookies y los sophomores, que se acabó llevando el Team USA con Kyle Kuzma como MVP del mismo.

La madrugada del sábado comienza el día de los concursos, que tendrá a Luka Doncic en el concurso de habilidades, continuará con el concurso de triples y terminará con el de mates. Por último el domingo, y a la espera de que se confirma si Doncic juega o no juega se disputará el partido del All Star entre el Team LeBron y el Team Giannis.

