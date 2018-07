Antonio Martín elegido por unanimidad nuevo presidente de la ACB

La Asamblea General de la ACB, reunida este lunes en Barcelona, ha nombrado a Antonio Martín como nuevo presidente de la Asociación de Clubs de Baloncesto.

Martín (Madrid, 1966) ha sido elegido por unanimidad y se incorpora de forma inmediata. "Es una gran satisfacción por haber sido elegido como presidente de una organización de la relevancia de la ACB, una competición a la que he visto nacer y crecer durante mi carrera deportiva y profesional y de la que siempre me he sentido parte", señaló.

También ha querido "agradecer a los clubes la confianza depositada en mí para el cargo", asegurando que se pondrá "a trabajar de inmediato en impulsar el desarrollo de la ACB y de la Liga Endesa durante los próximos años".

El nombramiento de Antonio Martín como presidente de la ACB se une al de José Miguel Calleja como director general el pasado 26 de marzo, y completa la nueva cúpula directiva de la ACB.

Antonio Martín Espina combina una exitosa trayectoria como jugador con una reconocida etapa en el ámbito profesional, tanto en el baloncesto como en otros negocios relacionados con el deporte, la tecnología, la banca y la televisión.

Martín jugó 14 temporadas en la élite del baloncesto nacional y fue 62 veces internacional con España. Tras su debut con el Estudiantes en la Liga Nacional 1982-83, fichó por el Real Madrid, club en el que desarrolló el resto de su carrera hasta su retirada en 1995, con la única excepción de la temporada 1986-87 en la Universidad de Pepperdine en Estados Unidos. En sus 13 temporadas en el Real Madrid, Martín ganó cinco ligas, cuatro Copas del Rey, una Supercopa, una Euroliga, dos Recopas y una Copa Korac. Con la selección española se colgó el bronce en el Eurobasket de Roma 1991, siendo además integrante del quinteto ideal.

Tras su retirada, Antonio Martín ha continuado muy vinculado al baloncesto: entre 2005 y 2009 fue director de la sección de baloncesto del Real Madrid. También asesoró en 2010 a la ACB en la firma del primer contrato televisivo de gestión global de los derechos internacionales de la competición.

Séptimo presidente de la historia de la ACB y primer exjugador

Antonio Martín se convierte en el séptimo presidente de la ACB en sus 36 años de historia, y en el primer exjugador profesional es ostentar el cargo. Sucede a Francisco Roca (2014-2017) en una lista que inició Antonio Novoa con la fundación de la Asociación el 3 de marzo de 1982. Le sucedieron en el cargo Mariano Jaquotot, Juan Fernández y Evaristo del Río, en cortas etapas antes del nombramiento de Eduardo Portela en 1990. El actual presidente de honor ostentó el cargo entre 1990 y 2013.