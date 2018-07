Breogán y Manresa ya son oficialmente equipos de ACB

El Club Baloncesto Breogán SAD (Cafés Candelas Breogán) y el Bàsquet Manresa SAD (BAXI Manresa) habían conseguido plaza de ascenso desde la LEB Oro en la temporada 2017-18 y presentado la documentación y cantidades necesarias dentro del plazo para su inscripción en la competición, siendo esta analizada favorablemente por los auditores y la propia ACB. Presentados tales estudios a la Asamblea, los clubes han votado de forma unánime su entrada en la Asociación.

Dos históricos de la Liga Endesa

El retorno a la Liga Endesa 2018-19 del BAXI Manresa y del Cafés Candelas Breogán supone la vuelta a la competición de dos clubes históricos que acumulan 2.174 partidos en la élite del baloncesto español a lo largo de su historia.

El BAXI Manresa es el sexto club con más partidos (1.414) entre Liga Nacional (344) y ACB (1.070) y es uno de los únicos siete clubes que se ha proclamado campeón de liga, precisamente hace 20 años. Por su parte, el Cafés Candelas Breogán es 12º en la tabla histórica con 760 encuentros, producto de 156 en Liga Nacional y 604 en ACB. En su caso, retorna a la liga 12 años después de su descenso deportivo.

Nuevo presidente de la ACB

Además, la Asamblea General de la ACB ha elegido este lunes por unanimidad a Antonio Martín como nuevo presidente de la Asociación de Clubs de Baloncesto. Martín (Madrid, 1966) combina su exitosa carrera en las canchas con una reconocida trayectoria profesional, tanto en el baloncesto como en otros negocios relacionados con el deporte, la tecnología, la banca y la televisión.

El nuevo presidente de la Asociación ha mostrado “una gran satisfacción por haber sido elegido como presidente de una organización de la relevancia de la ACB, una competición a la que he visto nacer y crecer durante mi carrera deportiva y profesional y de la que siempre me he sentido parte”.