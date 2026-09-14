El vacío jurídico de FIFA vuelve a situar a García Silvero en el centro de la crisis de Infantino

La crisis de gobernanza que rodea a Gianni Infantino vuelve a colocar en primer plano a uno de los españoles con mayor poder en el fútbol internacional: Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer de FIFA.

Reuters ha revelado que el presidente de la Federación Danesa, Jesper Møller, intentó esta semana plantear ante el Legal Committee de FIFA varias preguntas sobre FIFA Forward Enterprise (FFE), el polémico proyecto impulsado por Infantino para abrir a inversores privados una participación en los principales activos comerciales de la organización. Según Møller, FFE ni siquiera figuraba en el orden del día y nunca había sido discutido por ese comité.

El dirigente danés considera especialmente grave que un proyecto de esa magnitud no hubiera sido examinado por el órgano específicamente jurídico de FIFA y asegura que la organización evitó responder a sus preguntas, remitiendo cualquier explicación al próximo Consejo de FIFA.

La revelación adquiere una dimensión especial por el papel de Emilio García Silvero. Como ya publicó EL ESPAÑOL, el jurista español participó en la reunión interna celebrada el pasado 18 de julio en Nueva York en la que se examinó FFE y quedó situado entre los altos ejecutivos que respaldaron el proyecto en aquella fase.

Su posición es especialmente relevante porque García Silvero no es un directivo más: dirige FIFA Legal & Compliance, la división responsable de las cuestiones jurídicas, regulatorias, de gobernanza y cumplimiento.

La nueva información abre así una pregunta central: si FFE no pasó por el Legal Committee, ¿qué circuito de control jurídico siguió realmente dentro de FIFA y qué papel desempeñó la estructura dirigida por García Silvero?

No existe por ahora evidencia pública de que el español decidiera excluir al Comité Jurídico ni de que impidiera responder a Møller. Tampoco se conoce si Legal & Compliance emitió un informe escrito sobre la operación o qué valoración hizo sobre las competencias del Consejo y los posibles conflictos de interés.

Son precisamente algunas de las cuestiones que pueden adquirir importancia en los procedimientos abiertos por UEFA en Estados Unidos para obtener documentación sobre FFE y valorar una eventual denuncia en Suiza contra Infantino y, potencialmente, otros responsables o asesores de FIFA.

Por ahora no existe ninguna acusación penal contra García Silvero. Pero la revelación de Reuters vuelve a situar a su departamento en una posición clave: aclarar qué controles jurídicos funcionaron realmente antes de que FFE provocara la mayor crisis institucional de la era Infantino.

*** Miguel García Caba es profesor de Derecho Administrativo y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.