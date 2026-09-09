FC Barcelona - Feyenoord, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Barcelona reinicia su camino hacia la Champions, un objetivo que roza la obsesión, y lo hace en casa ante el Feyenoord de un viejo conocido culé como Giovanni van Bronckhorst.

La pasada temporada, el equipo blaugrana llegó a cuartos de final de la UEFA Champions League, donde perdió contra el Atlético de Madrid en una disputada eliminatoria.

El Barça superó la liguilla como top 8, algo que quiere volver a repetir en esta edición 26-27. De momento, tiene una primera jornada propicia para empezar con victoria, en el Camp Nou contra el cuadro neerlandés.

Llega aplastando el Barcelona, con un ritmo demoledor. Victorias en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano (5-2), Athletic Club (2-0) y de visitante contra Elche (0-5) y Valencia (0-5) reflejan el dominio del cuadro blaugrana.