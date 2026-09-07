Getafe - Celta de Vigo, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Celta visitará el Coliseum con una pregunta incómoda a cuestas: dónde se ha metido el gol. El conjunto gallego igualó el peor arranque anotador de su historia en Primera, con un solo tanto en cuatro jornadas, y se cruza con el Getafe de Bordalás, que la pasada temporada echó el cerrojo durante los 180 minutos que ambos equipos disputaron.

El equipo de Claudio Giráldez todavía no ha marcado como visitante, aunque tampoco ha encajado. Regresó de Mestalla y Anoeta con un par de empates idénticos, dos 0-0 que sirven para sumar, pero no para espantar la preocupación.

Su único gol apareció en Balaídos (obra de Iago Aspas) y tampoco abrió la puerta de la victoria: dos empates, dos derrotas y una pólvora que continúa mojada.

Al otro lado tampoco sobran los cañones. El Getafe ha marcado un gol en tres jornadas (Enes Ünal) y solo cuatro de sus 22 remates encontraron portería.

El último precedente en el Coliseum, disputado hace siete meses, pareció una advertencia de lo que ahora se avecina: acabó 0-0 y el Celta apenas obligó una vez a intervenir a David Soria. El lunes, el gol será el invitado más esperado.