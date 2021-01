Irene Lozano, sobre la vuelta del público: "En este momento es imposible dar un horizonte"

La vuelta del público a los estadios es un asunto que tiene en vilo al mundo del deporte y en especial a grandes disciplina como el fútbol o el baloncesto, cuyos ingresos se han resentido sobremanera tras muchos meses con sus gradas vacías. Esta importante pérdida de dinero y el hecho de no poder disfrutar de sus aficionados durante tanto tiempo son dos lacras muy pesadas que han empeorado la pandemia.

A finales del año pasado, se instaló una corriente de cierto optimismo que coincidía con las primeras noticias sobre la llegada de la vacuna a nuestro país y al mundo en general. Esa llegada se afrontaba como una solución mágica que marcaría el final de la carrera contra el virus, una carrera que muchos creían que sería corta, pero que ha sido todo lo contrario.

A pesar de que en España ya se ha cumplido el mes de vacunación, se vuelve a encontrar en la peor situación posible, en el punto más álgido de una tercera ola que amenaza con prorrogar este sufrimiento durante muchos meses más. Lo que para algunos iba a ser luz en este 2021, ya empiezan a verlo como un largo camino hasta el próximo verano, sin descartar que este maleficio que atormenta al mundo se prolongue todavía más en el tiempo y vuelva a tintar de negro otro año entero.

El Estadio de Mendizorroza Reuters

Por ello, esta caótica situación hace imposible pensar en que se pueda ver al público en los estadios de España, y casi del mundo, en un tiempo más o menos cercano y con cierta normalidad. El plan inicial para este 2021 era que ya en el mes de enero se pudiera permitir la entrada de un reducido grupo de aficionados en todos los estadios de España. Así lo anunció, por ejemplo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien quería ver a gente en las gradas ya en este mes.

Sin embargo, desde aquellas palabras, la situación solo ha empeorado y los datos han ido registrando más contagios, más ingresos en hospitales y más víctimas, por lo que ahora mismo vuelve a ser imposible poder ofrecer una fecha en la que los aficionados podrán regresar a animar a sus equipos.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes ha transmitido su tristeza por no poder inaugurar este nuevo año con una gran medida como hubiera sido el retorno del público: "A mí me hubiera encantado, y en todo momento tenemos presentes a los aficionados, poder dar un horizonte a lo largo de todo el mes de enero y ese era el objetivo que nos habíamos planteado".

Irene Lozano, en el Congreso de los Diputados EFE

"Por desgracia, la evolución de la pandemia es complicada en estos momentos, estamos en una tercera ola, lo estamos viviendo en numerosas Comunidades Autónomas en España, pero también lo estamos viviendo en numerosos países europeos y del resto del mundo".

Sin fechas claras

Por ello, ante esta situación, Irene Lozano no quiere dar plazos ante la imposibilidad de hablar de fechas sobre el regreso de los aficionados: "En estos momentos, para nosotros es imposible dar un horizonte, lo cual no es una negativa, no es una puerta cerrada. El virus nos ha enseñado a ser humildes, que la situación es fluida, cambiante y que permanentemente se hacen reconsideraciones. Nos ha enseñado que a veces en unas semanas o en un mes la cosa cambia, a veces para bien y a veces para mal".

Aún así, la presidenta del CSD ha querido agradecer a los aficionados su entrega, su paciencia y su colaboración en estos momentos difíciles: "Yo lo que le diría a los aficionados es que les agradezco el comportamiento ejemplar que están teniendo, su aceptación de la situación, su comprensión y su lucha contra la pandemia. Seguimos evaluando la situación para cuando se pueda hacer, hacerlo".

