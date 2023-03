Ley Belarra: los collares de perros que pasarán a estar prohibidos

La nueva Ley del Bienestar Animal fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, sin embargo, todavía queda pendiente su aprobación en el Senado.

Esta normativa establece una serie de novedades con respecto a los derechos de los animales, así como con las obligaciones que tienen los dueños de los canes, más concretamente. Además, la norma podría impedir el uso de ciertos collares.

Collares prohibidos

Este proyecto de ley recoge en el artículo 27 el uso de los collares y establece lo siguiente: "Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre los animales de compañía: ñ) Se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo".

Otras novedades

También cabe destacar que esta nueva norma establece la creación de un listado positivo de mascotas permitidas en el hogar en el hogar, esto quiere decir que habrá una serie de animales que no estará permitido tener en casa.

También se establece la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad de civil. Esta norma solo se aplicaba anteriormente a los perros considerados "potencialmente peligrosos", ahora llamado "de manejo especial".

Además, la Ley del Bienestar Animal cambia el panorama y establece que todos los perros, independientemente de su raza, deberán pasar un test o examen de sociabilidad con que el comprobar que son animales sociales, no agresivos ni reactivos.

En caso de que tu can no supere la prueba, se entiende que no es "apto" para interactuar con otros perros y con otras personas sin llevar bozal por suponer o representar "un posible peligro".

No solo el perro tendrá que pasar una prueba, sino que esta nueva normativa establece la necesidad de realizar un curso de aptitudes para ser dueño de un can. El objetivo de este curso es preservar la integridad de los animales, así como la convivencia responsable y la regulación de su tenencia.

Además, parece que esta nueva normativa recoge la necesidad de esterilizar tanto a perros, gatos y hurones previo a su entrega en adopción. En este sentido, lo que se busca es prevenir enfermedades y controlar las poblaciones.

Otra de las novedades es que "se prohíbe el uso de animales en romerías y eventos feriados cuando se identifique un exceso de temperaturas". De la misma manera, también se prohíbe el uso de animales en eventos y romerías cuando se utilice material pirotécnico.

