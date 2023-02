¿Cuánto tiempo puedo dejar solo a mi perro para evitar una multa? La Ley Belarra responde

El pasado jueves 9 de febrero se aprobó en España el proyecto de la ley del bienestar animal en el Congreso de los Diputados, imponiéndose en materia de mascotas una serie de novedades.

En este sentido, uno de los cambios principales radica en establecer unas condiciones mínimas para poder cuidar de un animal en el domicilio, de tal forma que se controle el abandono del animal y el tiempo que se deja a este solo, sobre todo, en casas con fincas.

Sin embargo, cabe destacar que los llamados "perros de trabajo" (pastores, de guía para personas invidentes, perros policía...) podrán pasar más tiempo sin supervisión, aunque es obligatorio que lleven puesto el microchip.

Para los animales de compañía se ha establecido el siguiente límite: no podrán quedarse solos y sin supervisión más de 72 horas (tres días). Dentro de esta lista no se encuentran los perros, para los que el plazo se reduce a 24 horas. En cualquier caso, recordemos que un perro cuando se queda más de 6 horas en casa solo puede experimentar tristeza y ansiedad por lo que se recomienda evitar sobrepasar este límite.

Como apuntábamos anteriormente, la norma tiene una excepción que se aplica a aquellos perros considerados "de trabajo", caso de los perros pastores. En estos casos el límite sí que puede extender las 24 horas, siempre y cuando tengan un refugio y un localizador para conocer su posición.

En caso de que los dueños de perros incumplan esta normativa, es importante tener en cuenta que la multa puede llegar a ascender hasta los 10.000 euros. Además, esta norma se aplica a "animales de compañía" por lo que afecta, no solo a los perros, sino también a los hámsters, gatos o pájaros.

Otra de las obligatoriedades va vinculada a la necesidad de crear un seguro de Responsabilidad Civil para perros, independientemente de la raza del can. De la misma forma, será obligatorio hacer un cursillo de declaración de aptitudes y un test de sociabilidad al que será sometido el peludo. Con esta prueba se busca comprobar si tu can es un animal sociable, no agresivo ni reactivo.

De la misma forma, las tiendas de animales donde se comercialicen con perros, gatos y hurones dispondrán de un plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de esta ley para finalizar su actividad de venta de estas especies.

En cualquier caso, cabe destacar que sí que permitiría el comercio con peces y algunos roedores, sin embargo, en ningún caso podrán ser expuestos al exterior, como se veía en tiempos anteriores.

El incumplimiento de alguno de los puntos expuestos en la Ley de Bienestar Animal puede suponer una infracción legal de gravedad, aunque la importancia del delito es variable dependiendo del caso concreto. En este sentido, las multas pueden tener cantidades que oscilen entre los 500 y los 200.000 euros.

