En España los perros siguen siendo la primera opción a la hora de tener una mascota. Dejar a un perro solo en casa no tiene por qué ser un problema, pero lo cierto es que en algunos casos puede convertirse en todo un desafío. Esta es una de las razones por las que siempre es aconsejable que nuestros amigos de cuatro patas se acostumbren desde pequeños a estar solos en casa, con el fin de evitar que puedan desarrollar problemas como ansiedad por separación o simplemente una soledad mal gestionada que pueda terminar en destrozos, ladridos y lloros constantes, aullidos…

Pero cuando esto ocurre, ¿Qué podemos hacer para remediarlo?, ¿cómo conseguir que nuestro amigo peludo pueda quedarse en casa solo y tranquilo? Aunque en algunos casos remediar esta situación pueda parecer imposible, lo cierto es que existen algunas técnicas y consejos que pueden ser de gran ayuda. Pero siempre teniendo en cuenta que tendremos que ser muy pacientes y comprensivos con nuestro perro, no debemos olvidar que se trata de una situación complicada para él y que tendrá que aprender a afrontar poco a poco. Por supuesto, no dudes en consultar tu problema a un especialista o un etólogo canino.

¿Cuánto tiempo puede permanecer un perro solo en casa?

La realidad es que el día a día de la gran mayoría de personas está repleto de obligaciones, estudios, horas de trabajo y un sin fin de rutinas de las que en muchas ocasiones es difícil o casi imposible librarse. Esta es una de las principales razones por las que a menudo nos vemos obligados a dejar a nuestro perro solo en casa. Una situación a la que tendremos que intentar acostumbrar a nuestro peludo, pero cuidado porque esto no quiere decir que podamos dejarlo solo en casa durante mucho tiempo. Lo recomendable es que nuestro perro no exceda las 6 u 8 horas solo y sin compañía.

No tenemos que olvidar que los perros son animales sociables que necesitarán tener diariamente sus horas de paseo, de juego y de socializar con otros de su misma especie. Si no garantizamos todo esto a nuestro peludo, probablemente acabe desencadenando en problemas de conducta y en los peores casos, en problemas de salud.

Consejos para dejar a un perro solo en casa

Como te hemos adelantado al comienzo, dejar a nuestro perro solo en casa no debería ser un problema siempre y cuando no nos excedamos en las horas, pero en algunos casos puede acabar convirtiéndose en un problema si nuestro perro presenta dificultades para quedarse solo o presenta ansiedad. En estos casos, además de consultar la situación con un etólogo, es recomendable seguir una serie de pautas y consejos que puedan hacer un poco más llevadera esta situación para nuestro can.

Sácalo de paseo o haz ejercicio con él: Una de las mejores formas de que nuestro perro pueda quedarse tranquilo en el hogar, es que le aseguremos un buen paseo o varios minutos de ejercicio antes. De esta forma conseguirás que se canse y pueda estar más tranquilo.

Asegúrale un entorno adecuado: Antes de salir de casa asegúrate de cerrar las puertas de todas las estancias y habitaciones en la que quieras evitar que entre o en las que pueda causar algún destrozo o accidente, sobre todo asegúrate de esconder cables, productos de limpieza o cualquier objeto que pueda implicar un peligro. Y no te olvides de dejarle a mano agua fresca y alguno de sus juguetes favoritos para que se entretenga.

No te despidas de él: Uno de los consejos más importantes precisamente para ayudar a que nuestro perro vea el estar solo en casa como algo normal, es evitar salir de casa despidiéndonos de él, mirándole o dándole caricias… Todo esto solo aumentará su ansiedad después de que salgas por la puerta.

Prémiale al llegar a casa: Si el perro ha hecho algún destrozo es importante que nunca lo regañes al entrar por la puerta, ya que no entenderá la razón por la que lo estás regañando y solo aumentarás su ansiedad. Tanto si ha hecho algún destrozo como si no, es importante que no te olvides de sacarlo a pasear según llegues a casa y si no ha hecho ningún destrozo, no te olvides de darle un premio.

Dejalo solo poco a poco: Una buena forma de comenzar a acostúmbrarle a esta situación es comenzar a dejarle solo en periodos cortos de tiempo, poco a poco se irá dando cuenta de que es una situación normal y que no te irás para siempre.

