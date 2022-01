¿Sabías que existen palabras en inglés que no tienen una traducción literal al español? Sí, has leído bien. Al igual que existen muchas palabras castellanas sin una traducción exacta al inglés, esto también ocurre a la inversa y de hecho, es una de las razones por la que cada vez está más normalizado el uso de determinados términos ingleses en nuestra lengua. Evidencia de ello son algunos tan populares y en este caso tan ligados al uso de las redes sociales como pueden ser: “selfie”, “crush” o “hater”, entre otras. Por todo ello hemos decidido agrupar las diez palabras en inglés que no tienen traducción en castellano y que también se encuentran entre las más comunes. Palabras que por mucho que busquemos en el diccionario no encontraremos en español, aunque sí podamos aproximarnos a ellas. Toma nota

Las palabras en inglés que no tienen traducción al español

Trade-off

Comenzamos esta lista de palabras en inglés con una de las más complicadas y la cual se refiere a una acción o situación de perder algo bueno a cambio de obtener beneficio. Para ello es necesario equilibrar dos situaciones o cualidades opuestas y analizar sus ventajas y desventajas.

Facepalm

Esta palabra se refiere al acto de cubrirse la cara con la mano cuando alguien está avergonzado, molesto o decepcionado por algo.

Unfriend

Eliminar a un amigo sobre todo en redes sociales.

Spam

Correo electrónico no deseado, generalmente anuncios. En español también se emplea esta palabra inglesa para referirse a este tipo de correo.

Geek

El término más parecido que existe en español a esta palabra es friki pero aún así su significado no llega a ser exacto al de geek. Esta se refiere a alguien que esté muy interesado en un tema en particular y sepa mucho sobre él o alguien que sea inteligente pero que no esté de moda ni sea popular.

Crush

Aunque la traducción de crush es aplastar o triturar, en las redes sociales es sinónimo de flechazo. En español no existe una traducción literal de esta palabra, por lo que también se ha normalizado el propio término en inglés.

Shallow

Esta palabra identifica algo con corta distancia de arriba a abajo o que algo sea poco profundo.

Selfie

Con la palabra selfie ocurre algo similar a crush, ya que también es una palabra inglesa cuyo uso se ha normalizado en español y en otras muchas lenguas. Esta hace referencia a una fotografía que te haces a ti mismo, normalmente con un teléfono móvil y que a menudo se publican a través de las redes sociales.

Hater

También ocurre lo mismo con hater, una palabra que se ha normalizado también en redes sociales para identificar a la persona que dice o escribe cosas desagradables sobre alguien o critica sus logros, especialmente en Internet.

Buzzword

Palabra de moda o término popular.

