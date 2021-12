El español no solo se habla en España, sino que continúa posicionándose como la segunda lengua más hablada del mundo como lengua nativa y por número de habitantes con más de 585 millones de personas hablantes y tras el chino mandarín, el cual cuenta con unos 950 millones de hablantes según datos del Instituto Cervantes. El español también es la tercera lengua en un cómputo global de hablantes (dominio nativo + competencia limitada + estudiantes de español), después del inglés y del chino mandarín. Un número de hispanohablantes que seguirá creciendo en las próximas décadas y todo a través de un lenguaje tan complejo como el español, el cual no deja de evolucionar e incorporar nuevas palabras aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española y con diversos significados. Palabras entre las que es habitual encontrar algunas más comunes que otras, pero también algunas bastante más raras o incluso de escritura extraña.

Y es que, por si aún no te has parado a revisar las páginas del diccionario, te adelantamos que en el diccionario español se encuentran algunas de las palabras más raras y sorprendentes de nuestro idioma. Palabras que puede que te resulten desconocidas y sea poco probable escuchar en una conversación, pero que no tienen desperdicio. Te presentamos las palabras más raras en español y su significado.

Las 10 palabras en español más raras

1. Babélico

Babélico es algo o alguien perteneciente o relativo a la torre de Babel, aunque también puede referirse a algo confuso o ininteligible.

2. Bahorrina

Suciedad o conjunto de muchas cosas asquerosas que están mezcladas con agua sucia. Aunque también puede referirse a un conjunto de gente soez y ruin.

3. Depauperar

Esta palabra procede del latín pauper, -ĕris, pobre. En la RAE la definen como empobrecer, aunque también puede referirse a debilitar o extenuar.

4. Ful

Se refiere a algo falso o fallido o de poco valor.

5. Gaznápiro

Puede referirse a alguien palurdo, simplón, torpe o que se queda embobado con cualquier cosa.

6. Lobanillo

En la RAE se define como excrecencia leñosa cubierta de corteza, que se forma en el tronco o las ramas de un árbol. También puede significar bulto superficial y por lo común no doloroso, que se forma en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

7. Ochavo

Si por algo destaca esta palabra, además por su rareza, es por su gran variedad de significados, los cuales van desde ser sinónimo de octavo a una parte de la acera correspondiente al chaflán, cosa insignificante y de poco valor o incluso una antigua moneda española de cobre con peso de un octavo de onza, entre otros.

8. Sacamantecas

Aunque ‘sacamantecas’ pueda parecer una palabra que haga referencia a algún utensilio de cocina, lo cierto es que su significado está muy alejado de ello. De hecho, según la RAE, ‘sacamantecas’ hace referencia al criminal que abre el cuerpo de sus víctimas para sacarles las vísceras.

9. Uebos

Uebos significa una necesidad o cosa necesaria.

10. Zonzo

Zonzo es alguien soso, insulso o también tonto, simple…

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan