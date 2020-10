Las frutas y verduras con más vitamina C

En España, según un estudio de la Fundación Española de la Nutrición (Anibes), el consumo medio de la población de verduras, hortalizas y frutas es de 345 gramos por persona al día, lo cual se traduce en tan solo de 156 kcal, es decir, apenas cubre dos raciones al día entre frutas y verduras. Este consumo debe aumentar puesto que las verduras y frutas son las principales fuentes de vitaminas, minerales y antioxidantes para nuestro organismo. Principalmente, te contamos cuáles son las frutas y verduras con más vitamina C, en tanto que una deficiencia de esta vitamina puede provocar determinadas consecuencias en nuestro cuerpo.

¿Cuáles son las frutas y verduras con más vitamina C?

Pimiento rojo

Al pimiento rojo lo podemos considerar "una bomba de vitamina C": por cada 100 gramos de pimiento, hay 139 miligramos de vitamina C. Como ya sabemos, la vitamina C es clave para por su potente acción antioxidante, porque ayuda a absorber el hierro en el organismo, previene infecciones y colabora en la cicatrización de heridas.

Una forma sana de comer pimientos rojos puede ser asándolos o haciendo pimientos rellenos: de arroz, de gambas, de bacalao, de carne, de atún y huevo cocido, de quinoa, de camarones...

Guayaba

Una de las frutas que más vitamina C contiene es la guayaba: por cada 100 gramos, contiene 228,3 miligramos de esta vitamina. Si bien es cierto que se trata de una fruta típica de América, también la podemos encontrar en España en determinadas épocas del año. Con la guayaba podemos hacer una compota, una mermelada, una gelatina, una empanada, una ensalada, un té y hasta un helado.

Brócoli

El brócoli también es un buen aliado para nuestro organismo y nuestras defensas, puesto que tiene 89 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Esto sería casi más del doble de lo que aporta, por ejemplo, la naranja. Para ayudarnos a comer brócoli podemos optar por las siguientes opciones: ensalada césar con brócoli, ensalada de cuscus con brócoli; ensalada de brócoli, aguacate y huevo; bacalao con brócoli; brócoli con arroz y hamburguesas de brócoli.

Melón

El melón también es una importante fuente de vitamina C. Por cada 100 gramos, contiene 36,7 miligramos de esta vitamina, así como en potasio. También, como sabemos, es una fruta altamente diurética. Algunas de las recetas que podemos hacer con melón son las siguientes: el típico melón con jamón; melón en la ensalada; crema de melón; macedonia de frutas y batido de melón, entre otras muchas opciones.

Fresa

Las fresas son otras de las fuentes principales de vitamina C y en este caso, no cuesta nada comerlas porque su sabor es exquisito. Concretamente, contienen 58,8 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Las fresas son buena forma de darles a nuestro cuerpo ácido ascórbico para combatir resfriados y gripes en invierno. Para los que necesiten darles un poco de vida a las fresas para comérselas, les damos recetas: fresas con yogur; fresas con cereales; fresas con plátano en un batido; mermelada de fresa; mousse de chocolate con fresa o cualquier tarta de fresas.

Grosella negra

Las grosellas negras poseen unos 170 miligramos de vitamina Cpor cada 100 gramos (el doble de lo que tienen las naranjas o los kiwis, por ejemplo). La grosella tiene un sabor muy especial y por eso, puede ser recomendable innovar con ella para conseguir llevarla a nuestros platos. Por ejemplo, podemos hacer mermeladas, infusiones, sorbetes o cualquier macedonia de frutas para que se camufle.

