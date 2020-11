Tensión en Telecinco: Vasile teme perder el liderazgo y no confía en 'La casa fuerte'

Nervios, tensión y preocupación en Telecinco. En los pasillos de Mediaset España no se habla de otra cosa. La batalla de las audiencias con su competencia directa, Antena 3, es un tema histórico, pero la pugna se recrudece ahora más que nunca por un motivo clásico en la televisión. El final del año está a la vuelta de la esquina y ambas cadenas quieren ganar la guerra.

Según la información que maneja este diario por personas que trabajan en Mediaset, Paolo Vasile (67) no sabe qué cartas jugar ahora mismo para tumbar del todo a Antena 3. Y es que, aunque en el cómputo total del día la cadena de Fuencarral suele ganar por unas décimas, Atresmedia, con sus nuevos y arriesgados formatos de entretenimiento e incluso sus ficciones, está consiguiendo el favor del público y su ascenso ya es palpable.

Ana Rosa versus Susanna Griso

Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.

La reina indiscutible de las mañanas sigue siendo Ana Rosa Quintana (64). La presentadora estrella, que capitanea su matinal desde hace más de 15 años, sigue superándose a sí misma. El pasado miércoles día 4 de noviembre, El programa de Ana Rosa hizo récord de temporada con un 20,1% de share y 886.000 espectadores frente al 15,2% y 551.000 espectadores de Espejo público, que aunque hizo su máximo de espectadores quedó a casi cinco puntos de su rival.

Las tardes son de Pasapalabra

Desde el aterrizaje de Pasapalabra -precisamente desde Telecinco, un golpe que aún duele- a las tardes de Antena 3 con Roberto Leal (41) al frente, Sálvame se ha visto damnificado. Para intentar frenar el ascenso imparable de las audiencias del concurso, el programa de La Fábrica de la Tele en su versión Tomate ha ideado Quiero dinero, un espacio donde los colaboradores pueden ganar hasta 5.000 euros por tarde a costa de preguntas comprometidas y peligrosos retos. El día del estreno, según datos de Kantar, Antena 3 consiguió superar a su rival de forma holgada tras anotar un 17,7% y 2.413.000 espectadores por el 15,2% y 2.105.000 espectadores del programa de Telecinco.

Chelo García-Cortés en 'Quiero dinero'.

El apoyo de la audiencia a Pasapalabra hace que muchos espectadores ya se queden a ver el informativo de las 21 horas. Otro punto para Vicente Vallés (57) frente a Pedro Piqueras (65). Como detalle, estas fuentes de Telecinco apuntan a este diario, "de ahí que Sálvame Tomate, ahora Quiero dinero, dé paso directamente al informativo en pantalla partida con ambos presentadores sin pasar a publicidad: por el miedo de fuga de espectadores. Lo mismo que hace Sonsoles Ónega en muchas ocasiones con David Cantero e Isabel Jiménez al terminar Ya es mediodía".

Access prime time

Aquí no hay rival para El Hormiguero. Ni siquiera el todopoderoso Iker Jiménez (47) y su Informe Covid han podido alcanzar al indestructible Pablo Motos (55). Este miércoles, mientras el programa de las hormigas lograba un 16.9% y 3.012.000 espectadores, Jiménez y su nuevo formato se quedaban en un 11,5% y 2.038.000 espectadores.

El zarpazo de 'Mask Singer'

"Uno de los grandes problemas de Telecinco es que no ha tenido un buen prime time desde antes del verano", apunta esta misma fuente. Un formato aparentemente infalible y que tantas alegrías estaba reportando a la cadena como La isla de las tentaciones, de hecho, ha supuesto un motivo de conflicto entre su productora, Cuarzo, y el propio Mediaset. Según avanzó El Confi TV, debido al éxito la cadena barajó la posibilidad de alargar La isla de las tentaciones 2 con dos galas más que la primera edición. No obstante, tras no llegar a un acuerdo económico con Cuarzo, la productora optó por acortar las galas: de las 11 de la anterior edición a las 9 de esta.

Ahora Telecinco se la juega todo a un reality low cost en todos los sentidos y en el que no se confía demasiado: La casa fuerte 2. Este espacio, que tuvo su primera edición en verano, sorprendió en negativo por el bajo nivel del casting o por las pruebas tan pueriles -una de ellas, por ejemplo, imitar a un animal-. Lo que Telecinco no esperaba en ningún caso era el zarpazo de Mask Singer. El programa producido por Fremantle, con una duración de 90 minutos -y no de cuatro horas como las galas de Telecinco-, atesoró en su estreno un 27,4% de share y 3,7 millones de espectadores. La actuación del famoso disfrazado de pavo real hizo el minuto de oro marcando un bestial 30,2% de share y 4,4 millones de espectadores a las 23:28 horas de la noche.

Georgina Rodríguez en el estreno de 'Mask singer'. Atresmedia

"Tu cara me suena provocó que Deluxe fuera suprimido de los viernes después de casi diez años de emisión. Incluso tuvieron que darle un giro político al programa los sábados al entrar en competición con La Sexta Noche. Ahora los viernes está La Voz, que sigue ganando al programa de Bertín...", subraya esta misma fuente.

Hace apenas 24 horas, en la rueda de prensa de La casa fuerte 2, Manuel Villanueva, director de contenidos del grupo audiovisual, ha dado una gran noticia a los fans de Gran Hermano. "Estamos iniciando conversaciones con la productora y creo que Gran Hermano volverá el año que viene. No sé cuándo, pero estamos trabajando en ello", confesaba el directivo. Y añadía: "Será una edición con conocidos, con vips, aunque no sabemos si en formato individual o dúo. Lo que sí sabemos es que volverá, aunque tampoco cuándo exactamente porque 2021 es un año de Eurocopa, de Juegos Olímpicos... No sabemos a qué altura del año".

El regreso de Gran Hermano puede suponer, por el momento, un alivio para los directivos de la cadena que, además, también cuentan con el que se ha convertido en el niño mimado de Telecinco tras la cancelación del reality de Zeppelin: Supervivientes 2021.

