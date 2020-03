Jorge Javier se rapa la cabeza en directo ante la ausencia de peluqueros en Mediaset

Una de las medidas de precaución de Mediaset ante el COVID-19, y para poder seguir con normalidad la emisión de sus programas, ha sido reducir la jornada de los maquilladores y peluqueros que normalmente arreglan a los presentadores y colaboradores antes de salir a plató. Es por eso mismo que Jorge Javier Vázquez (49 años) ha decidido someterse a un cambio de look, y lo ha hecho en directo y desde el plató de Sálvame con la ayuda de Kiko Matamoros (63).

Este pasado martes Jorge Javier lamentaba que no podía ir a la peluquería, por lo que en el programa decidía improvisar un salón de belleza y Jorge, pese a sus reticencias, se animó a dejarse cortar el pelo en directo por su compañero Matamoros, quien tomó las medidas de higiene necesarias como usar guantes y mascarilla, así como una bata.

Jorge Javier en el momento de su corte de pelo. Mediaset

"Total, no voy a quedar con nadie", bromeaba el presentador ante sus reticencias por Kiko, al mismo tiempo que exigía que, por lo menos, se lo dejase uniforme. Pese a que el colaborador le iba informando de su progreso con palabras de tranquilidad, el resultado espantó al catalán. "Madre mía, que destrozo", aseguró Jorge al verse en el monitor. Eso sí, rápidamente tiró del humor que lo caracteriza haciendo la siguiente valoración: "Me parezco a Tom Cruise (57) en Algunos hombres buenos". Al parecer, este no será el único en pasar por la maquinilla en directo y este miércoles le tocará el turno a Rafa Mora (36) o Alonso Caparrós (49), según decida la audiencia.

Más allá de esta puesta en escena, lo cierto es que mucho se está comentando estos días de que en Mediaset hay servicios mínimos y los programas se están emitiendo con grupos muy reducidos. Entre los servicios que ya no se prestan como antes, estaría el de maquillaje y peluquería. Si bien este pasado martes Vázquez tan solo pretextaba que no podía ir a la peluquería -puesto que están cerradas en toda España por prevención-, hace unos días su discurso era otro. Durante el directo en el programa Supervivientes, aparecía con el cabello un tanto despeinado y hacía ver que esto obedecía a que no había servicios de peluquería ni maquillaje en la cadena a esa hora.

Tras la emisión de la escena en la que Jorge Javier se rapa el pelo en directo, una peluquera de Mediaset, a través de sus Stories de Instagram, ha querido dejar claro lo que sigue a modo de 'denuncia': "Mucha gente de Mediaset sigue diciendo que no se les peina ni maquilla, pero lo que no dicen es que mis compis peluqueros sí peinan solo a las presentadoras, pero están expuestos... Que quede claro". Así, se puede colegir que los servicios mínimos que vive Mediaset incluyen que las presentadoras de la casa, como Ana Rosa Quintana (64) o Emma García (46), entre otras, sí puedan pasar por la sala de belleza de la cadena.

