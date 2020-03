Muere Eugenia Benavides, exconcursante del programa 'Me quedo contigo'

Eugenia Benavides durante su participación en el programa 'Me quedo contigo'.

Eugenia Benavides, antigua concursante del programa Me quedo contigo, ha fallecido en las últimas horas. La dura pérdida la ha dado a conocer el antiguo pretendiente de la joven, Javi Rocha, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales donde aparece junto a ella.

"No es justo que la vida se lleve a personas tan maravillosas, espléndidas, únicas y divas como tú, joder. ¡No es justo!", ha escrito el pretendiente de esta joven mallorquina, que llegó al programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez (54) con ganas de encontrar el amor. "Hoy el cielo tiene una gran estrella más que brillará fuerte siempre y muchos tenemos un nuevo ángel de la guarda", ha continuado, "siempre agradeceré a la vida el poderte haber conocido. Millones de besos al cielo”.

Detalle del 'story' en el que Javi Rocha ha dado a conocer la muerte de Eugenia Benavide.

El joven también ha compartido otro storie donde aparecen todos los concursantes de Me quedo contigo, junto al mensaje: "Todos te echaremos de menos, Eugenia Benavides, y estaremos eternamente agradecidos a Fremantle y Me quedo contigo por darnos la oportunidad de haberte conocido", ha concluido el participante.

Al poco de conocerse esta triste noticia, sus seguidores han querido rendir un último homenaje a la mallorquina en su última publicación de Instagram, donde han escrito mensajes de tristeza por esta pérdida.

"Fue un placer conocerte cariño, descansa en paz cariño, seguro animarás las estrellas que hay esperándote para que brilles más de lo que siempre brillabas. Divina", "descansa en paz, corazón", o "D.E.P preciosa ¡¡¡Tu padre te espera seguro con los brazos abiertos para abrazar a su princesa!!! Una mujer guerrera y preciosa donde las haya", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Breve aparición televisiva

Eugenia Benavides se dio a conocer gracias al programa Me quedo contigo presentado por Jesús Vázquez, en el que las madres de jóvenes en busca del amor eran las encargadas de elegir a los pretendientes de sus hijas.

El dating show se presentaba como una de las grandes apuestas de Mediaset para el verano, pero pronto se vio que el espacio estaba abocado al fracaso con unas escasas audiencias que lo situaron entre los programas con peores datos de la historia del grupo.

Imagen promocional del programa 'Me quedo contigo'.

Tras comprobar que el dating show no estaba teniendo éxito en Telecinco, el grupo decidió reubicarlo en las tardes de Cuatro. Pero lejos de conseguir reflotar el espacio de citas, este cambio terminó de hundirlo con unos pésimos datos de audiencia.

Finalmente, en noviembre de 2019 se decidió cancelar el dating show y que fuera sustituido por El bribón, un nuevo concurso presentado por Pablo Chiapella (43) que también fue cancelado a los pocos meses.

El programa era una adaptación de Take me out, originario de Australia y que había triunfado en una treintena de países. Mediaset adquirió los derechos y Freemantle decidió darle una vuelta al formato, de forma que buscara más el humor que el drama. La versión española decidió también incorporar a las madres, que son las que elegían los pretendientes de sus hijas.

