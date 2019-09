Arancha de Benito declara la guerra a Guti y a Romina por la mala relación con sus hijos

Arancha de Benito (50 años) le ha declarado la guerra a su ex marido y padre de sus hijos, Guti (42), y a la actual mujer de este, Romina Belluscio (40), rompiendo su silencio en el plató de Sábado Deluxe. De esta manera comienza entre ellos una nueva batalla mediática.

Unas declaraciones de la modelo argentina en Espejo Público han sido el detonante de este conflicto: "Nuestro hogar está donde esté los tres", refiriéndose a Guti y el hijo que tienen en común y descartando a los dos mayores del futbolista, Zayra y Aitor. Unas declaraciones que De Benito ha calificado como "poco elegantes" y a las que no ha tardado en responder.

Arancha de Benito se sincera con María Patiño. Telecinco



Arantxa ha desvelado a María Patiño (48) cómo es la relación entre Guti y sus hijos, asegurando que las cosas han cambiado mucho desde que este está con Romina. Ha denunciado públicamente el abandono a su hija mayor. "Tengo dos hijos. Hay uno de ellos que empatiza mucho mejor porque es un niño muy fácil y otra persona, mi hija, que es más sensible, más conflictiva, más problemática, entonces es muy fácil estar con lo fácil y convivir con lo fácil...", confiesa la entrevistada.

Además, la ex mujer de Guti ha declarado que lo que le duele son las diferencias entre sus hijos, y para ello ha querido poner un ejemplo: "No le dejaron irse de vacaciones con ellos, no fue una decisión de mi hija para nada. Mi hija llamó a su padre para decirle que por qué no iba de vacaciones con ellos. Él le contestó lo que le contestara, a la niña le sentó mal y me llamó llorando", reconocía con la voz entrecortada.

Arancha asegura que su hija "no ha hecho cosas bien cuando su padre vivía en Turquía", pero que "esas vacaciones hubieran sido una oportunidad de que hablaran y de que él conociera a su hija, para saber cómo se siente... No te puedes poner a la altura de tu hija de diecisiete o dieciocho años porque no es como a ti te gustaría que fuera". Sin embargo, la socialité asegura que Zayra lleva meses sin ver ni a su padre ni a Romina, pero "espera y deseo que vuelvan a verse", sentencia.

