Elena Furiase confiesa que quiere volver a ser madre

Elena Furiase (31 años) ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la sexta edición de Paulaner Oktoberfest Madrid. La actriz se trasladó hasta el Rolling Disco de Chamartín para disfrutar de esta fiesta alemana.

Allí, la actriz explicó a los medios de comunicación cómo ha sido su paso por MasterChef Celebrity y la precipitada salida de Ana Obregón (64), por la que Elena considera que no estaba pasando su mejor momento tras la recaída en la enfermedad de su hijo Álex Lequio (27).

Además, ha contado en la entrevista sus planes familiares de futuro, entre los que se encuentra la posibilidad de volver a quedarse embarazada muy pronto y darle, de esta manera, un nuevo hermano a su primer hijo, Noah.

¿Cómo está?

Bueno, ahí estoy, se me está dando la cocina un poco rara pero yo espero que haya una evolución. Ya lo estáis viendo, se sufre mucho porque se trabaja mucho, es muy duro, de verdad, sobre todo porque estás en un ámbito que no es el tuyo, con todo a flor de piel, viendo a tus compañeros, intentando no cagarla, y a la mínima que haya cualquier cosa enseguida se te saltan las lágrimas.

El otro día comentaba que nunca había trabajado tanto.

Realmente es televisión, hay muchas cosas que se cortan y se editan pero el trabajo está ahí. Nosotros nos tirábamos a lo mejor dos horas y pico sin parar, sin cortes, sin nada, cocinando. Yo decía que no había trabajado más en mi vida con el fuego, yo recuerdo de agacharme, coger la verdura del fuego, que me entraran las brasas, el ir de un lado para el otro. Realmente es lo más duro de Masterchef y lo más real es eso, cuando estás cocinando, estás cocinando.

Dos expulsados, la primera Ana Obregón y el miércoles otro. ¿Se esperaba esas expulsiones?

La verdad que lo de José Miguel Antúnez no nos lo esperábamos, es un tío muy trabajador, muy luchador, parecía que entendía bastante de cocina y lo de Ana, bueno, creo que la actitud de Ana no era la correcta, creo que ella necesitaba divertirse, reírse y quizás no estaba lo suficientemente preparada después de dónde ella venía. Lo ha hecho lo mejor que pudo, Ana es maravillosa y ya está, no era su momento.

Elena Furiase en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Ha dicho que aunque han terminado el programa siguen todos muy unidos, ¿ha hablado con Ana?

Si te digo la verdad yo a Ana la he visto muy poquito y allí en plató sí que le preguntaba cómo estaba, cómo estaba su niño, me decía que bien, que todo iba mejor pero no me ha dado más detalles. Si me los hubiera dado tampoco sería yo la adecuada para contarlo.

¿Cómo se encuentra el rey de la casa?

Muy bien. Está muy grande, muy guapo, muy bonito, está para comérselo.

En ese proceso de no parar.

Sí, está que no para, gatea a la velocidad del rayo, se pone de pie en todas partes, se suelta, intenta dar dos pasitos, está imparable...

¿Qué le ha aportado la maternidad?

Al amor de mi vida. Me ha aportado todo el amor que yo pensé que no se podía sentir más porque ya estaba ocupado por tu familia, tu pareja... de pronto te das cuenta de que es mucho más grande que el amor. También me ha traído mucho cansancio y mucho agotamiento pero una felicidad muy grande.

Darle un hermanito...

Sí, por supuesto. Nos encantaría poder darle incluso más de uno pero ahora mismo queremos disfrutar de él, queremos que él disfrute de su momento, que sea el protagonista de casa, que sea el niño mimado y que tenga su momento hasta que tenga uso de razón. Tampoco quiero esperar mucho pero por lo menos dos años y medio o tres, que él sea un poquito el protagonista.

El nieto protagonista absoluto.

Totalmente, además, tiene la gran suerte de que tiene las dos abuelas y los dos abuelos por las dos partes y es el niño mimado.

[Más información: Elena Furiase quiere volver a ser madre: "En unos años nos gustaría ir a por otro"]