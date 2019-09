Así han celebrado Pelayo Díaz y Andy McDougall su primer aniversario de boda

Pelayo Díaz (33 años) y Andy McDougall (34) celebran este domingo su primer aniversario de boda. El día 22 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de ambos, y es que justo hace un año la pareja se daba el 'sí, quiero' en una bonita ceremonia celebrada en Madrid.

Un evento que congrego a multitud de influencers y que se convirtió en mediático gracias al hashtag #Pelandy. Ahora, el estilista y su marido argentino han querido celebrar su primer aniversario de una manera única, con una escapada de fin de semana para ellos solos a un hotel de lujo en las montañas de alicante.

Allí han podido hacer rutas de senderismo, disfrutar de las maravillosas vistas y de un desayuno en la piscina de la habitación. Así lo ha compartido Pelayo con una fotografía en Instagram en la que ha querido escribir también un balance de este primer año de matrimonio.

"365 días casado con este hombre tan guapo! Algo me dice que siempre vamos a hacer las cosas a nuestra manera, y eso me encanta! Te quiero", escribía Pelayo. Por su parte, Andy ha preferido compartir con sus seguidores varios montajes creados por sus seguidores en los que se puede ver lo mucho que se quieren y lo felices que son juntos.

Ver esta publicación en Instagram #loveislove #pelandy #aniversario Una publicación compartida de {Pelayer✨} {D.E.P🐬} (@principepelayo.cf) el 21 Sep, 2019 a las 3:35 PDT

Pelayo Díaz y el argentino contrajeron matrimonio en la finca de la Granjilla de la Fresneda, ubicada en El Escorial (Madrid). Fue una boda de cuento de hadas en la que estuvieron presentes más de 400 invitados, y donde no faltaron grandes amigos de la pareja.

"Más que una boda soñada ha sido una celebración del amor. No nos casamos por los papeles, me caso porque quiero celebrar con toda mi familia y con mis seres queridos que he encontrado al hombre de mi vida. Va a ser una fiesta, un bodorrio", aseguraba en una entrevista un extasiado Pelayo Díaz.

