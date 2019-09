La respuesta de Pelayo Díaz a Juan Avellaneda: "Que les vaya muy bien a todos"

Pelayo Díaz (33 años) ha acudido este lunes a la exposición Karl Blossfeldt Urformen der Kunst que organiza Loewe en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Tras un verano repleto de viajes por España en compañía de su marido Andy McDougall (34), el estilista ha desvelado a JALEOS qué nuevos proyectos tiene entre manos y, de paso, ha respondido a algunas de las polémicas más recientes en las que se ha visto envuelto con sus excompañeros de Sálvame.

¿Qué tal ha ido el verano?

Muy bien, la verdad. Por todo el territorio nacional, que a mí me gusta mucho España para vivir y para veranear. Creo que es muy importante, porque nos pasamos la vida viajando por ahí, creyéndonos que lo más bonito es lo más lejano y tenemos unas playas, una comida y una gente muy guay.

Pelayo Díaz ha acudido a la presentación de la exposición de Loewe.

¿Tiene depresión postvacacional o vuelve con ganas de trabajar?

Yo nunca tengo depresión, soy la persona más positiva que te puedas encontrar. Estoy siempre feliz de irme de vacaciones y siempre feliz de volver a trabajar. Además, mi trabajo siempre lo compagino y nunca estoy cien por cien de vacaciones, y nunca estoy cien por cien trabajando porque trato de hacer las dos cosas a la vez.

También dicen que si amas lo que haces, nunca tendrás que trabajar.

Sí, sí.

¿Tiene algún nuevo proyecto entre manos?

Sí. Voy a lanzar ahora una colección de cuatro prendas para The Extreme Collection, que es una firma española. Me gusta mucho lo artesano, lo de aquí, y creo que es muy importante darle énfasis a que tenemos unas marcas increíbles con las que también se puede trabajar. He hecho una colección para ellos súper interesante. En principio es para mujer, pero también la vamos a adaptar a hombres para que haya de los dos. Estoy deseando que lo veáis.

¿Puede concretar fechas?

Ya está a la venta, pero vamos a hacer la fiesta de lanzamiento ahora en octubre, y estoy deseándolo. Como sabéis, yo estudié diseño de moda y trabajé con grandes de este sector. Siempre que vuelvo a hacer una colaboración centrada en el diseño, centrada en lo que se me da mejor, que creo que es eso, me pongo muy contento y muy nervioso a la vez, porque al final es tu trabajo y quiero que tenga una buena acogida.

Después de Cámbiame su nombre se convirtió en uno de los más conocidos en el mundo del diseño. ¿Es consciente de ello?

No sé. Soy una referente de muchas cosas, buenas y malas (risas).

Hace unos días, Juan Avellaneda dijo que había mala relación...

Siguiente pregunta.

Ver esta publicación en Instagram Properly dressed 🎏 #Pelandy #Dior30Montaigne Una publicación compartida por Pelayo Díaz (@princepelayo) el 30 de Jul de 2019 a las 6:04 PDT

¿Pero cómo su relación con sus excompañeros de Cámbiame?

Es que Cámbiame terminó hace dos años. Yo he seguido evolucionando, tengo un montón de proyectos. Estoy muy contento, estoy feliz, casado con un hombre maravilloso... Es eso de lo que hay que hablar. De lo demás, no merece la pena. Que les vaya muy bien a todos.

[Más información: Juan Avellaneda desvela la situación real de su relación con sus excompañeros de 'Cámbiame']