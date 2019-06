Cristina Rodríguez anuncia que se casa el verano que viene

A falta de dar comienzo al verano, Cristina Rodríguez (50 años), la exestilista del programa Cámbiame, ya tiene planes para el que viene. Ha anunciado que se va a casar con su novio, Raúl García Gil, después de tres años de intentos de pedida de mano. Y no sólo tiene claro que quiere ser su mujer, sino que ya ha cerrado fecha y lugar para hacerlo.

Se darán el 'sí, quiero' el 13 de junio del año que viene en Benidorm, la ciudad donde nació y donde asegura que se sentirá "mas a gusto" el día de su enlace. Cristina daba la noticia en directo durante la emisión de Sábado Deluxe, en la que, aprovechando que el tema de debate era la boda de Sergio Ramos (33) y Pilar Rubio (41), que estaba teniendo lugar en ese momento, ella quiso anunciar la suya: "Me caso, después de pedírselo a mi novio durante tres años todo el rato en directo, solo me faltó alquilar una avioneta. Ya me lo ha pedido, cariño, te amo, te amo y te amo".

Cristina Rodríguez anuncia que se casa en 'Sábado Deluxe' Mediaset

Una de las grandes incógnitas sobre esta ceremonia, teniendo en cuenta la profesión de Cristina, será el vestido de la novia. Durante su trabajo en el programa de Telecinco dejó siempre claro su gusto por lo barroco, lo ostentoso y lo exagerado a la hora de vestir. Respecto a este detalle, quiso bromear con los colaboradores que estaban presentes en plató en el momento del anuncio: "Vais a poder criticarme mucho porque me lo voy a poner todo".

Algo más tradicional se intuye que podría vestirse su futuro marido. Se trata nada menos que de una de las figuras más importantes de la industria del automóvil en España. Es director de la compañía Fiat en este país, un puesto de responsabilidad que exigiría un atuendo muy alejado al que ella está acostumbrada a llevar.

La vez que Cristina Rodríguez se casó en Telecinco

A pesar de ser la primera vez que se casa, Cristina ya ha pasado por lo que podríamos considerar un "altar especial". Lo hizo junto a su compañero de Cámbiame, Pelayo Díaz (32), en un programa donde quisieron demostrar a una concursante que era posible casarse en chándal sin perder la elegancia. En efecto, ambos realizaron un cambio exprés en el backstage del que salieron perfectos para una celebración matrimonial.

Cristina Rodríguez se casa de broma con Pelayo en 'Cámbiame' Mediaset

Sin perder la ocasión de jugar con el estilismo, una tercera compañera del programa, Natalia Ferviú (37), bromeó oficiando en directo un enlace ficticio entre ambos. Ya por aquel entonces, Cristina dejó bien claro las intenciones que tenía de pasar por el altar.

[Más información: Cristina Rodríguez: "Las mujeres hemos tenido sexo sin ganas para que no nos llamaran calientapollas"]