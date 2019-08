La foto trucada con la que 'Sálvame' presenta a Mila como primera concursante de 'GH VIP 7'

Este lunes ha dado comienzo el desfile de nombres confirmados para la séptima edición de Gran Hermano VIP. En el programa Sálvame se ha desvelado la primera identidad que ingresará en la casa de Guadalix de la Sierra: Mila Ximénez (67 años). Para anunciar tamaño fichaje, el programa ha colocado un atril en medio del plató con una sábana de terciopelo que cubría la fotografía de la aguerrida colaboradora.

El mecanismo no es nuevo; ya se ha practicado otros años. Sin embargo, lo que ha llamado la atención ha sido la imagen de Mila que ha escogido el programa para desvelar su nueva aventura. Y es que, no se trata de una fotografía oficial de Gran Hermano VIP 7, sino que el espacio ha cogido la fotografía que Mila se tomó en 2016 para anunciar su enrolamiento en Supervivientes.

Así, lo único que han modificado de la instantánea ha sido la camiseta, pues sobre la azul cielo que lucía Mila con el logo de SV han impreso una roja con la cabecera de GH VIP 7. Tras desvelar el nombre de Mila, Carlota Corredera (45) se ha mostrado pletórica. "Qué juego vas a dar, hija mía. Sé que esto te pone muy nerviosa, pero te lo voy a decir: no queremos que vuelvas hasta que ganes el concurso", ha comentado la presentadora.

La fotografía que Mila se tomó en 2016 para 'Supervivientes'. Mediaset

Las dudas de Mila Ximénez

Así y todo, este lunes la colaboradora se ha convertido en la primera concursante confirmada para GH VIP 7. Hay que decir que ella misma deslizó la posibilidad de su fichaje hace cerca de un mes. "A mí esto se me ha planteado hace tiempo, me lo pidió Jorge Javier Vázquez… Bueno, ya sabéis. Yo me lo he pensado muchísimo y estoy acostumbrada a las críticas", fueron sus prudentes palabras.

Según desveló la propia Mila, el pasado 16 de julio tuvo una importante reunión en la que, al parecer, se decidió su futuro en el reality: "Cada paso que he dado lo he comentado siempre a mis compañeros. Estoy en el tramo de vivir la aventura de GH VIP, pero lo voy a hacer de una manera diferente".

Mila Ximénez vuelve a participar en un reality de Telecinco, y lo hace justo tres años después de haber formado parte de Supervivientes 2016. En aquella ocasión, la polémica colaboradora batalló hasta quedar en tercera posición. Sin conocer cómo será su día a día en Guadalix de la Sierra, cabe recordar que su paso por Honduras estuvo plagado de conatos de abandono.

