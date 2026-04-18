Paz Vega y Orson Salazar se separan tras 25 años juntos y tres hijos en común

Tras casi un cuarto de siglo de discreción, éxito profesional y una imagen de unidad inquebrantable, la actriz Paz Vega (50 años) y el empresario venezolano Orson Salazar han decidido poner fin a su matrimonio.

La noticia, que ha adelantado la revista ¡HOLA!, marca el cierre de una etapa para la que era considerada una de las parejas más estables y carismáticas del panorama artístico español.

La pareja, que celebró su 25 aniversario recientemente, ha tomado la decisión de emprender caminos separados de mutuo acuerdo. Así lo ha confirmado la propia intérprete al citado medio.

Paz Vega y Orson Salazar han decidido romper su relación tras 25 años juntos. GTRES

La actriz ha confirmado la noticia

Paz Vega ha accedido a confirmar a la publicación la noticia de su separación a través de su nueva oficina de representación, Meraki Agents.

De momento, se desconocen los motivos de la ruptura. Sin embargo, sí ha trascendido que ambos desean mantener una relación cordial por el bienestar de sus tres hijos en común: Orson (19), Ava (16) y Lenon (15), quienes han sido siempre el motor y la prioridad absoluta de la pareja.

Desde la agencia que gestiona la imagen de la artista destacan que Paz "os agradece mucho el interés y os pide por favor respeto a su privacidad y la de su familia, especialmente en este momento tan doloroso". Asimismo, adelantan que "no realizará más declaraciones al respecto".

Cabe recordar que, a lo largo de estas más de dos décadas, Orson Salazar ha sido el mánager y gestor de Paz.

Ha sido él el encargado de gestionar sus contratos, cerrar acuerdos económicos y gestionar las finanzas relacionadas con su trabajo. Por tanto, el vínculo entre ellos ha sido de máxima confianza.

El romance entre la sevillana y el empresario comenzó en el año 2002. Lo que empezó como un flechazo se transformó rápidamente en una relación sólida que los llevó a pasar por el altar en tiempo récord.

Se dieron el 'sí, quiero' en una boda íntima y secreta en Caracas, tan solo tres meses después de conocerse.

El mensaje que hizo saltar las alarmas

La noticia de esta ruptura no resulta del todo sorprendente, ya que hace apenas unas semanas, la andaluza compartió un mensaje a través de sus redes sociales que hizo saltar las alarmas sobre una posible crisis en su relación sentimental.

"Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo", empezaba diciendo en su cuenta de Instagram. "Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser".

En su post no hacía referencia ni alusión directa a Orson Salazar, pero de sus palabras se deslizaba la desazón propia de quien padece un desamor.

"Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer", expresaba.

"Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos", narraba. "Y caminar de vuelta lo andado no era una opción".

Su misiva parecía ser el claro grito de auxilio de alguien que sufre. "Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé, pero ya hace mucho que dejé de soñar... y de oír el latido de mi corazón, solo hay ruido y me ahogo en él. Necesito silencio", concluía.

Paz Vega Gtres

Paz, centrada en el trabajo

En estos momentos difíciles, Paz se refugia en los que hasta ahora han sido los pilares de su vida: sus hijos y su familia, y de manera especial su hermana Sara, a la que está muy unida y con la que mantiene una excelente relación.

Paz, a quien se vio por última vez en público en el funeral de Gemma Cuervo en Madrid, ya está inmersa en su próximo proyecto profesional. Se trata de un largometraje, -su segunda cinta como directora-, que lleva por título Ana no.

A finales del presente 2026, además, tiene previsto el estreno de Trinidad, una cinta en la que comparte pantalla con Gabriela Andrada (27) y Karla García Gascón (53).

El filme, dirigido por Laura Alvea y José F. Ortuño, está ambientada a finales del siglo XIX. La trama sigue a una mujer y sus hijas huyendo de la justicia española al Salvaje Oeste.