Juan Pablo Lauro reaparece con sus hijos tras su grave problema de salud en una noche especial para Nuria Fergó

El pasado 2 de junio, Juan Pablo Lauro (41 años) sufrió un gran susto de salud que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante 20 días y tras ser operado de urgencia, el argentino estuvo ingresado en un hospital de Torremolinos, Málaga, a causa de una neumonía provocada por la bacteria neumococo. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y cinco meses después, el prometido de Nuria Fergó (45) se ha mostrado recuperado.

No se le había visto públicamente hasta este pasado lunes, 4 de noviembre, apoyando a su pareja en una noche muy especial. La cantante ha rendido homenaje a la figura de María Dolores Pradera en el centenario de su nacimiento, estrenando en Madrid el espectáculo Toda una vida. Entre el público han estado Juan Pablo Lauro y los tres hijos que el piloto tiene con Irene Villa (45), que abandonaban el teatro con una gran sonrisa por el éxito que la malagueña ha tenido en su debut en la capital.

"Es una crack, se lo ha currado, lleva muchísimos meses estudiándose las 28 canciones. Se ha pegado un trabajo maravilloso y estamos muy felices todos. Y nada más y nada menos que María Dolores Pradera, un honor, un orgullo, un privilegio", ha reconocido el piloto, feliz por los éxitos Nuria, ante los micrófonos de Europa Press. "Se lo merece porque lleva 22 años en este mundo. Se lo ha trabajado un montón, es una artista independiente y no es fácil. Y sobre todo, buena gente. Lo mejor, el corazón que tiene", ha asegurado Juan Pablo Lauro.

Juan Pablo Lauro en el estreno de 'Toda una vida'.

Recuperado de la neumonía que pudo haberle costado la vida -él mismo contó en sus redes que fue "un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo"-, el argentino ha querido que el foco en su reaparición pública no se pusiera en su figura, sino en los afectados por la DANA en Valencia. Así, ha aprovechado para aplaudir la solidaridad de los españoles en estos duros momentos.

"Yo soy inmigrante, llevo muchos años viviendo aquí y este país tiene un valor que creo que no tiene otro país en el mundo, que es la gente que tiene. La solidaridad, la generosidad de la gente aquí es ejemplar. Más allá de todos los niveles políticos y más allá de cualquier tipo de frontera que hay, España siempre da ejemplo en trasplante de órganos. Más allá, lo vuelvo a repetir, de los políticos y de todos, que han demostrado la altura de lo que están", ha comentado.

"España es ejemplar en todo lo que se proponga. Los españoles son maravillosos en todo lo que hagan. Solamente tienen que seguir haciendo eso y tienen que seguir estando unidos ante semejante desgracia natural, que lamentablemente esto es así. Y seguir luchando y seguir estando juntos. Todos en la misma dirección, que es lo más importante en esto. Y así se supera todo rápido", ha añadido la pareja de Nuria Fergó.

Juan Pablo Lauro, además, ha asegurado que tanto él como Irene Villa inculcan a sus hijos estos valores de solidaridad "permanentemente". Para terminar, el piloto ha rescatado una frase que bien viene tener presente en la actualidad: "Leopoldo Badía dijo una frase maravillosa: 'Más que qué mundo vamos a dejar a los hijos, qué hijos vamos a dejar al mundo'. Creo que con eso ya...".

La boda

Nuria Fergó tras el estreno de 'Toda una vida'. Europa Press

Un año y medio después de comenzar su relación sentimental, en septiembre de 2023, Nuria Fergó anunció su boda con Juan Pablo Lauro, compartiendo en redes sociales cómo su novio le pidió que se casase con él.

En los últimos meses, la cantante aseguró que su boda sería una fiesta íntima, para sus amigos y familiares más cercanos, sin concretar cuándo le daría el 'sí quiero' al exmarido de Irene Villa. Ahora, ha confirmado que su enlace tendrá que esperar por un motivo de peso: su carrera profesional.

Tras estrenar su nuevo espectáculo, Nuria Fergó ha explicado a Europa Press: "Me están saliendo unos proyectos muy bonitos, son unos regalos, fruto del trabajo y el esfuerzo. Y la prioridad es el trabajo, que es lo que nos da de comer, de estar a gusto, y lo otro -su boda- ya lo he dicho, eso es una fiesta. Porque realmente yo estoy conviviendo como si estuviera casada. Es que es lo mismo", ha sentenciado.