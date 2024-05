Hablamos con Irene Villa tras su guerra abierta con Nuria Fergó: lo que le preocupa y la nueva operación de su padre

A Irene Villa (45 años) no le gusta la polémica. Es más, se diría que todo lo contrario: quien bien la conoce sabe que ella es una mujer afable, positiva, siempre buscando el bienestar y la concordia. Por ello, estos días, en que se ha producido un tenso cruce de declaraciones entre ella y Nuria Fergó (45) -la actual pareja de su exmarido, Juan Pablo Lauro (45)-, Villa lo ha pasado mal.

Es más, EL ESPAÑOL puede confirmar que ha vivido unos días especialmente "desagradables". No ya por sus propias manifestaciones en actos públicos, sino por las interpretaciones que se han hecho de ellas en los medios de comunicación. Villa no quiere verse en ese controvertido papel público, en "titulares que no van con ella".

Hay que recordar que la relación entre Irene y Nuria se ha visto especialmente juzgada desde que la cantante inició una historia de amor con Lauro, exmarido y padre de los tres hijos de Villa. Ambas insisten en que entre ellas hay cordialidad, no una amistad. En los últimos días, Fergó aseveró que, para ella, Irene no es familia, y ésta le replicó: "No me molesta. Sólo coincidimos por los niños".

La periodista Irene Villa en una fotografía tomada el pasado mes de abril, en Madrid. Gtres

"No forma parte de mi familia porque sea una ex de alguien. Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija, porque es que yo creo que está claro, totalmente claro", fueron las palabras que, previamente, había entonado Fergó. Sea como fuere, una situación, un tanto desagradable, a la que al menos Irene quiere poner fin cuanto antes. Por su parte, no ha habido nunca controversia.

Ni la habrá. No desea, bajo ningún concepto, continuar alargando esta suerte de trama en los photocalls. Así lo da a entender ella misma cuando EL ESPAÑOL se pone en contacto con ella. Amable y solícita como siempre, Irene no duda en contestar a las preguntas que le formula este medio. "Agradezco mucho el interés, de verdad que no hay nada que pueda comentar porque, francamente, no hay problema", resuelve.

Y añade: "O por lo menos no por mi parte". Feliz y plena, pese a todas las marejadas, Irene aprovecha la charla con este periódico para hablar del maravilloso fin de semana que ha vivido junto a su futuro marido, David Serrato, en Málaga. La pareja se ha desplazado a Benalmádena para dar una formación muy especial como coaches.

"Justo volvemos de Málaga -David y yo- de una profunda e interesante formación de mi chico, en Benalmádena", informa, orgullosa, Villa. Se ha tratado de una charla llamada Retiro de crecimiento personal: disfruta y aprende a controlar tu cabeza. Claves para afrontar las dificultades de la vida con una mente positiva.

Qué duda cabe de que, de seguro, estas herramientas que tan bien conoce -y pone en práctica- Irene le habrán venido bien para encarar estas semanas. "Vuelvo a Madrid nueva con más herramientas para aumentar la energía vital y superar tormentas", agrega la también psicóloga y periodista. Sostiene Villa que a ella lo único que le importa y ocupa y preocupa son sus hijos y su bienestar. Todo lo demás, carece de importancia.

"Imagínate si estoy feliz: mañana ya tengo a mis hijos de nuevo. Ellos están felices y eso es lo que importa", asegura. Su prioridad son ellos, sus vástagos, y, por supuesto, su padre, Luis Alfonso Villa, el cual en los últimos meses se ha visto aquejado de una débil y renqueante salud. Fue el 22 de diciembre cuando Luis Alfonso ingresó en el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid, a causa de una pancreatitis biliar aguda.

Desde entonces, todo se complicó. "Empezó con problemas respiratorios, le bajaron a la UCI para entubarle y estaba sedado", relató Villa en conversación con EL ESPAÑOL. En su tiempo de ingreso, le practicaron al progenitor de Irene varios "drenajes" y le "quitaron piedras". Poco a poco, la evolución de Luis Alfonso fue a mejor y cada día más óptima, hasta que recibió el alta hospitalaria.

Ahora, Irene actualiza su estado de salud y desvela que su padre, guía y referente, será intervenido de nuevo este martes, 28 de mayo. "El martes le quitan a mi padre la vesícula para evitar otro susto como el que nos dio en Navidad", ha deslizado la conferenciante.

Irene y David: amor y boda

Irene Villa y David Serrato en un evento, en septiembre de 2023. Gtres

Fue en mayo de 2023 cuando Irene Villa anunció su boda con David Serrato, el hombre de su vida y su razón de amor. David Serrato le entregó un anillo a la periodista en el backstage de la III Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day, la primera gala cien por cien inclusiva del mundo, celebrada en Ibiza.

Tras el momento de la pedida entre bambalinas, Irene Villa volvió a salir al escenario para recoger un ramo de flores y reconoció que tras la pedida de matrimonio "he salido con el corazón a mil y ha sido un momento mágico e inolvidable, con Rebeka Brown cantando de fondo".

"Llevamos dos años juntos, y hoy por fin me ha pedido matrimonio. No me lo esperaba en absoluto". Irene, visiblemente emocionada, mostró el anillo a todos los presentes y compartió con todo el público, que no paraba de aplaudir, este momento tan especial.

Por su parte, David Serrato escribía en sus redes sociales que se encontraba feliz y emocionado por haber dado este crucial paso: "Es un placer compartir la felicidad de un momento, que es una celebración de querer mirar juntos a un futuro que vemos con mucha ilusión y ganas de ser disfrutado. Admiro a Irene como mujer, persona, madre, hija, profesional y ahora todavía un poco más cómo pareja. Gracias por ser mi compañera de camino".

En lo que respecta al currículum de Serrato, David compagina su labor como subdirector del Centro de Alto Rendimiento -CAEP- en Soria, con su actividad como coach de empresas y personas, entre cuyos clientes se encuentran muchas caras conocidas como Carlota Corredera (49) o Christian Gálvez (44), entre otros.