Fedez presenta por sorpresa a su nueva novia, la modelo Garance Authié, tras su divorcio de Chiara Ferragni

El rapero italiano Fedez (34 años) ya ha olvidado a su exmujer y madre de sus hijos, Chiara Ferragni (36), tras el sonado divorcio que han protagonizado. Al menos, todo hace indicar que el artista milanés ha rehecho su vida sentimental. En medio del difícil trance de la separación, y mientras la hoy expareja todavía no ha firmado los papeles que los desvinculará legalmente, Fedez vive un ilusionante momento.

En su corazón existe ya una mujer que lo ocupa. Así lo ha dejado patente el propio artista este pasado fin de semana, en el Gran Premio de Mónaco. El rapero ha disfrutado del espectáculo de Fórmula 1 junto a varios amigos. No obstante, ha llamado poderosamente la atención la figura de una mujer, de la que no sólo no se ha separado en ningún momento, sino que el todavía marido de Chiara la ha inmortalizado en sus redes.

También ha paseado junto a ella, cómplice y de la mano, por las calles de Mónaco, sin importarle las miradas indiscretas y las cámaras de los paparazzi. Claro está, estas instantáneas se han hecho virales en cuestión de minutos y este lunes, 27 de mayo de 2024, no se habla de otra cosa en las redes sociales: ¿quién es la modelo francesa con la que Fedez camina agarrado?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

En el vídeo que circula por las redes sociales se puede ver al artista italiano mostrarse cercano y cariñoso con una joven, a la que le busca la mano sin parar. Ella es una modelo francesa, de 20 años, llamada Garance Authié. Como no podía ser de otro modo, las fotografías han causado un enorme revuelo entre los seguidores de él, que superan los 14 millones en Instagram.

La sorpresa, mayúscula, no sólo viene porque tan sólo hace tres meses que se separó de la influencer Chiara Ferragni -y casi nadie esperaba ver a Fedez, tan pronto, de nuevo ilusionado-, sino porque el propio Fedez ha compartido una foto de Garance en su cuenta personal. Extremo que, dada su gran discreción, nunca antes había sucedido.

Fedez ha compartido momentos entre amigos y ha inmortalizado a Garance en varios momentos.

El rapero ha mostrado algunas imágenes de su fin de semana en el GP de Mónaco y entre ellas se encontraban varias en las que salía la top francesa junto al resto de sus amigos. Este gesto ha sido interpretado por sus fans como su manera de confirmar que están juntos.

Pero ahí no se ha quedado la cosa, también, como se puede leer líneas arriba, Fedez ha paseado de la mano junto a Garance. Todo este material parece una prueba irrefutable de que el artista está de nuevo ilusionado. Además de ver la carrera en Mónaco, la dupla estuvo almorzando un plato de espaguetis con tomate a bordo de un lujoso yate, atracado en el puerto.

Garance Authié en una fotografía de sus redes sociales.

No cabe duda de que Garance está más que integrada en la vida de Fedez y ya conoce a todo su entorno de amigos. Authié llevaría unos meses conociendo al artista. Ella no se ha pronunciado al respecto de su relación, ni existe confirmación oficial sobre su romance.

Eso sí, la prensa italiana ya se refiere a Garance como la novia de Fedez. Algunos medios de comunicación fechan el inicio de este romance en el pasado mes de marzo. La revista italiana Very Inutil People asegura que se trata de "una relación que lleva unos meses", siendo "el primer avistamiento en marzo en Courchevel, luego París, Miami, Coachella y ahora Montecarlo".

De Garance, de momento, pocos son los datos que se conocen. Nació en París en 2004 y con tan sólo nueve años comenzó a hacer sus pinitos como modelo, de tan claro como tenía que su futuro iba a girar en torno a esta profesión.

La moda no es su única pasión, también ha mostrado gran interés en la equitación y en la danza. De acuerdo a los datos que arroja su biografía, Authié está matriculada en el IE Business School de Madrid, especializado en gestión y finanzas. Ya ha desfilado como modelo, tanto en Cannes como en París.

En la bautizada como ciudad del amor Garance se subió a la pasarela, bajo la firma Thalie, en la última edición de la Semana de la Moda. También ha sido imagen de marcas de la talla de Joy Studio, Sergio Tacchini o Sixth June, entre otras.

Sonado divorcio

Fedez y Chiara, mirándose, cómplices y enamorados, en 2021. Gtres

Hace unas semanas, Chiara daba su primera entrevista en televisión y en ella, entre otros aspectos, confirmaba lo que había sido un secreto a voces: Ferragni y Fedez estaban inmersos en una crisis. "Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado. Aunque esta es una situación un poco más fuerte", reconoció.

Sin embargo, en este tiempo parece que las cosas han cambiado para ellos y las posturas son completamente irreconciliables. La falta de entendimiento comenzó en febrero de 2023 en el festival de San Remo. Hoy, la separación es un hecho. "Pase lo que pase, Chiara siempre será la madre de mis hijos, y siempre será la mujer de vida, sea como sea", manifestó Fedez el pasado mes de abril.