Juan Pablo Lauro, novio de Nuria Fergó, habla desde la UCI: "Tengo una neumonía con una bacteria neumococo"

Juan Pablo Lauro (41 años), el prometido de la cantante Nuria Fergó (45), ha vivido unos angustiosos, difíciles y delicados días de salud. El empresario argentino ingresó el pasado domingo, 2 de junio, en la UCI del hospital Santa Elena, en Torremolinos, Málaga, a causa de una dolencia que, hasta ahora, era desconocida. "He cambiado la oficina por boxes. Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo", se limitó a informar.

La cantante, por su parte, respondió a EL ESPAÑOL, y sólo deslizó: "Muchas gracias por la preocupación. Me dice Juan Pablo que hasta que no le den el alta no quiere decir nada. Solamente agradecer a la gente del hospital y las muestras de cariño que tanta falta hace". El momento de la explicación ha llegado: Juan Pablo ha roto su silencio este jueves, 6 de junio.

Lo ha hecho en su red social Instagram, donde ha publicado un vídeo -junto a su razón de amor- desde la cama de la UCI y con ayuda de oxígeno. Con notables dificultades para hablar, Lauro manifiesta: "Hola. Ya puedo hablar, un poco. Este vídeo es para darle las gracias a todo el mundo, por todos los mensajes y por todo el cariño en este momento. Casi no la cuento".

En ese momento, revela qué le ocurre con exactitud: "Tengo una neumonía con una bacteria que se llama neumococo. La bacteria viene de Granada, alguien me la ha pasado a través del habla. Si no fuera por mi amigo Martín y su hermano, no estaría aquí. Es duro. Gracias al cariño de ustedes, gracias a Nuria, a mis hijos, que hablo todos los días con ellos y eso da mucha fuerza".

Juan Pablo, exmarido de Irene Villa (45), se disculpa, además, por no poder responder a todos los mensajes de ánimo y fuerza que recibe: "Lo siento por no poder responder todos los mensajes, es un poco complicado. Voy a seguir en la UCI unos días más, aquí, en el hospital".

Renglón aparte merece para él el trato dispensado en el centro médico: "En la Clínica Santa Elena me tratan extraordinariamente bien. Son súper majos. Gracias de todo corazón a todo el mundo. Gracias por el cariño. Muchas gracias y deseo veros pronto".

Termina Lauro su exposición arengando a las personas a vivir el aquí y el ahora, a disfrutar: "Disfruten de la vida y disfruten de todo, que todo cambia en un segundito y se puede complicar".

Irene Villa reacciona

Irene Villa, atendiendo al equipo de Europa Press, este jueves, día 6.

Este jueves, 6 de junio, Irene Villa ha explicado cómo se encuentra su exmarido y padre de sus hijos: "Afortunadamente, está todo bien. La verdad es que hemos pedido, hemos rezado".

La escritora ha desvelado que "justo el día que tenía que mis hijos irse con él, pudimos hablar con él y me dijo no puedo tener a los niños, sigo en Málaga". Un cambio de planes que, según Villa, supuso "un revés. A veces, la vida te para y bueno, pues, desearle que esté, que lo está".

Irene sostiene, además, que "mis hijos están tranquilos" porque "hablan con él cada día por suerte y están en contacto con él. (...) Ha sido un susto muy grande. (...) Ya está fenomenal".

Eso sí, la periodista ha dejado claro que Juan Pablo "sigue en la UCI, hasta donde yo sé" y, con cautela, anuncia que "ojalá que pues entre hoy y mañana le pasen ya a la planta. Vamos a rezar para que esté fuera de peligro".