Despixelamos a Uxue, la única hija de Emma García, en su 18 cumpleaños: muy discreta y parecida a su madre

El 6 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario de Emma García (51 años). Un día como éste, pero en 2006, nació su única hija, Uxue, fruto de su matrimonio con Aitor Senar y a quien siempre ha mantenido en el anonimato. Fiel a su discreción, la presentadora ha apartado a la adolescente del foco público, sin ni siquiera revelar su rostro en sus propias plataformas. Los medios tampoco habían podido hacerlo. Hasta ahora, cuando alcanza la mayoría de edad.

Este sábado, 6 de julio, Uxue cumple 18 años y ya no hace falta ocultar su rostro en la prensa. Se desconoce, sin embargo, si Emma García seguirá manteniéndola ajena al foco público. Son contadas las veces que la comunicadora ha compartido imágenes públicas de su hija, pero cuando lo ha hecho, siempre ha velado por ocultar su cara.

Para Uxue, la llegada a la mayoría de edad supone una nueva etapa, pues hace escasas semana puso fin a su vida escolar. La propia Emma se hizo eco de ello en la emisión de su programa, Fiesta, en medio de una charla con Paz Padilla (54). "Lo viví tanto por dentro que fue suficiente, fue uno de los días más bonitos de mi vida", expresó.

Uxue, Emma García y Aitor Senar en Ibiza. Gtres

En torno a esos días, la presentadora también habló de ello ante los micrófonos de Europa Press, desvelando algún detalle extra. "Fue un momento muy bonito, que parecía que no iba a llegar nunca, pero llega. Fue muy rápido, pero la verdad que muy feliz", comentó. "Los hijos son la prioridad de uno, su tesoro, entonces cuando los ves crecer y que emprenden su camino, pues aparece la nostalgia, pero a la vez es bonito porque ves que van hacia adelante", añadió Emma en tono de madre orgullosa.

Sobre el futuro profesional de su hija no quiso desvelar mayores detalles. Únicamente aseguró que la joven "lo tiene muy claro". Prefiere que sea ella quien lo comente públicamente. "Luego me dice que cuento muchas cosas suyas", añadió la comunicadora.

Pese a su línea discreta y a mantener a su hija en el anonimato, cuando se ha dado la ocasión, Emma García sí se ha deshecho en halagos hacia Uxue. Es recordada una anécdota que contó en 2020 a propósito del Día del Orgullo LGTBIQ+.

"Voy a contar la lección de vida que me dio mi hija hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña. Tendría ocho o 10 años. En una conversación, le dije: 'Ya me lo dirás cuando tengas novio'. Ella me contestó: 'O novia'. Son frases que decimos sin pensar, y me lo recalcó así. Fue una lección de vida", rememoró entonces la periodista.

Uxue y su madre, de vacaciones en Ibiza. Gtres

El año pasado, en una entrevista que concedió a Lecturas, desveló otros datos de su personalidad: "Es cañera como su madre. Me recuerda a mí muchísimo. Escucho a mi marido decir a menudo que es igual que yo. Dentro de que tiene una mezcla, yo me reconozco en muchas cosas".

En aquella conversación, Emma también confesó que hasta hace unos años, a Uxue "no le gustaba nada la televisión. No quería decir nunca que su madre trabajaba en la tele". La periodista añadió que su hija, al igual que ella, "es muy discreta".

Gracias a estas declaraciones han trascendido públicamente algunos rasgos de la personalidad de Uxue. Los detalles de su físico, su gusto por la moda y la complicidad que tiene con sus padres se pueden entrever en algunas fotos captadas por los reporteros gráficos. Las últimas datan de 2022, cuando la joven, Emma García Aitor Senar disfrutaban de unos días de descanso en Ibiza.

Entonces Uxue estaba a punto de cumplir 16 años y ya era más alta que su madre. En un mercadillo de la isla lució un vestido largo con zapatillas -un look que sigue la línea de las jóvenes de su edad- y la melena suelta y con sus naturales ondas al agua. Días antes, también de paseo con sus padres, se le vio con un mono en color marrón o con un minivestido de estampado floral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)

Uxue nació el 6 de julio de 2006 en San Sebastián, cuando Emma García presentaba A tu lado. Un gran momento profesional en el que para la comunicadora era casi imposible coger la baja maternal. El peso lo asumió su marido, quedándose con la pequeña "las 24 horas". Desde entonces y a lo largo de estos 18 años, Aitor Senar ha sido un apoyo indiscutible en la crianza de la adolescente, quien hoy llega a la mayoría de edad.

Emma García y su esposo forman el tándem perfecto como pareja, pero también como padres. Uxue, su única hija, es su mayor orgullo.