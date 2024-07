Ahora podrás recrear el look ‘ninfa’ de María Pombo que lucirás en todas tus cenas

El verano es una de las temporadas donde más eventos y celebraciones se juntan y es que el buen tiempo da pie a ello. Las ganas de celebrar aumentan cuando suben las temperaturas que nos permiten disfrutar al aire libre de un sinfín de planes hasta bien entrada la noche. En este contexto, la influencer María Pombo (29 años) asistía en Mallorca a la presentación del nuevo pool club by Alberta Ferretti con motivo del 60 aniversario del Hotel de Mar, Gran Meliá, donde su look despertó una gran expectación.

Para la ocasión, lució un espectacular conjunto de dos piezas en color negro que le sentaba de maravilla. Se trata de un total look formado por un top de crochet en pedrería con una falda larga vaporosa diseñado por Alberta Ferretti. Es el mismo que vistió la actriz Jordana Brewster (44 años) en los Globos de Oro 2024.

A la influencer le costó decidirse entre varios diseños, como ha mostrado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Sobre todo, por tener la sensación de que siempre va vestida de negro, pero en este caso la elección no pudo estar más acertada porque le sentaba como un guante.

María Pombo deslumbró también con su look de peluquería, realizado por el estilista Jesús de Paula para GHD. Inspirado en una ninfa, ha creado una textura increíblemente natural, utilizando dos mechones retorcidos que enmarcan delicadamente el rostro de Pombo, aportando un toque romántico y sofisticado.

Para lograr este acabado, se ha empleado la innovadora styler ghd Chronos, conocida por su capacidad para crear peinados duraderos y con una apariencia impecable. El toque final se ha dado con el spray de brillo ghd Shiny Ever After, que aporta un resplandor sutil y elegante, perfecto para realzar la belleza natural del cabello. Este look, además de ser altamente favorecedor, es ideal para las noches de verano, donde la frescura y el encanto son protagonistas. Sin duda, María Pombo ha logrado un estilo ideal que combina a la perfección con su look dos piezas.