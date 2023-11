Cayetano Rivera se encuentra con su hermano Fran en medio de su disputa y le envía un mensaje a su sobrina Tana

Sevilla ha reunido a un sinfín de artistas y conocidas figuras públicas. Como antesala a la gran noche de los Grammy Latinos, que se celebrarán el próximo jueves, 16 de noviembre, este pasado lunes, día 13, tuvo lugar El Flamenco Universal, un evento que rindió homenaje a una da las señas culturales más emblemáticas de Andalucía en la Plaza España hispalense. Hasta allí se trasladaron, entre otros, Cayetano (46 años) y Fran Rivera (49), quienes se convirtieron en los protagonistas involuntarios de la fiesta.

En una noche que celebraba que Sevilla se ha convertido en el epicentro mundial de la música, fueron los hermanos quienes acapararon parte de la atención mediática, ya que su encuentro se producía en medio de su conocida disputa.

Una de las organizadoras del evento era Cayetana Rivera (24), la hija en común de Fran y Eugenia Martínez de Irujo (54). Como no podía ser de otra manera, allí estuvieron el diestro y la aristócrata para apoyarle. Tana, como se le conoce cariñosamente, prefirió quedarse en un discreto segundo plano, dejando todo el protagonismo en manos de su familia. Su madre estuvo junto a su marido, Narcís Rebollo (53), mientras que su padre acudió sin la compañía de su mujer, Lourdes Montes (39). El torero posó en solitario, y al menos en el photocall, evitó toparse con su hermano y zanjar todo tipo de polémicas.

El primero en llegar a la gala y posar en el 'photocall' fue Fran Rivera. Gtres

El reencuentro tuvo lugar casi un mes después de que Fran Rivera sorprendiera con unas duras declaraciones hacia su hermano. Aunque en un principio lo elogiaba como torero, más tarde decía: "Es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe". Sus palabras hacían referencia a la lesión en la muñeca que sufrió el exmarido de Eva González (43) hace unos meses.

Más tarde, matizando su discurso, Fran expresaba: "Nos peleamos y a los dos días... Lo que pasa que lo nuestro como es muy público parece que es mucho peor y lo magnifican. Dice la gente que los hermanos tienen que estar juntos y yo digo: '¿Pero todo el día?'".

Cayetano Rivera posó en el 'photocall' poco después de que lo hiciera su hermano Fran. Gtres

Este pasado lunes, el primero en posar en el photocall fue Fran. Más tarde lo hizo Cayetano. Ambos se habrían reencontrado dentro del recinto, pero de momento no hay una imagen pública en la que se les vea juntos.

Pese a su distanciamiento con Fran, Cayetano Rivera sigue manteniendo una gran relación con su sobrina Tana. Su buena sintonía no solo quedó demostrada con la presencia del torero en la gran noche de la hija de Fran. También con el inesperado y tierno mensaje que le envió a la joven a través de sus redes sociales.

El mensaje de Cayetano Rivera a su sobrina Tana, publicado en sus redes sociales. Instagram

Durante la gala, Cayetano publicó en sus stories de Instagram una foto del programa del evento, mencionando a su sobrina y enviándole un beso. Fue la única estampa que compartió y la acompañó de la canción Entre dos aguas, de Paco de Lucía.

Fran, por su parte, también compartió alguna publicación en sus redes sociales. Pero en su caso, mostrando una de las actuaciones musicales de una noche que también reunió a David Bisbal (44) y Rosanna Zanetti (35), María José Suárez (48) y Álvaro Muñoz Escassi (49), María del Monte (61) e Inmaculada Casal, Toñi Moreno (50), Boris Izaguirre (58) o Virginia Troconis (43) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (55).

La tensión entre hermanos

La relación entre Cayetano y Fran Rivera ha sido de altibajos. "Ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos. Y que tampoco es que no nos podamos ni saludar, ¿no?", decía en alguna ocasión el primogénito de Carmina Ordóñez.

"Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa... Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo", añadía entonces el diestro.

