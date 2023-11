Manu Sánchez, sobre su lucha contra el cáncer: "Aceptar mi propia muerte ha sido lo más duro de estos meses"

El presentador y humorista Manu Sánchez (38 años) ha sido el último invitado al programa Hora 25 de Aimar Bretos (36), que con motivo de la gran semana de los Latin Grammy se está emitiendo desde Sevilla. Con el buen talante que le caracteriza, Sánchez ha respondido a todas las preguntas que Bretos le ha hecho en relación con cómo está pasando estos últimos meses de lucha contra la enfermedad que le diagnosticaron el pasado 19 de abril, dos días antes de que naciera su hija Leonor: un cáncer de testículos.

"Va todo muy bien, desde aquel 19 de abril se abrió un paréntesis que iba a durar lo que esta enfermedad quisiera que durase. Vengo anillado, del Hospital Virgen del Rocío, casi escapado, con una pulsera porque mañana a las siete de la mañana me enfrento a la última operación. Ya me he enfrentado a las quimios con buenísimos resultados y he pasado por alguna cirugía para sacar todos los ganglios afectados, y mañana vamos a por el del cuello, que es el último", ha comentado Sánchez.

Sincero como suele, el presentador de Canal Sur también ha detallado cómo ha ido dejando "miguitas" a sus hijos, Manuel (4) y la pequeña, Leonor, quienes no son conscientes, por su edad, por lo que está atravesando su padre y de manera indirecta también su familia al completo.

"Aceptar mi propia muerte es lo más duro que me ha pasado estos meses"



Merece la pena escuchar estos cuatro minutos de Manu Sánchez sobre cómo afrontar el cáncer. pic.twitter.com/zv0wVNxUIA — Hora 25 (@Hora25) November 13, 2023

"Cuando nació Manuel yo estaba trabajando en Tu cara me suena. Y por lo tanto me tuve que quitar toda la barba para hacer los personajes. Y como ahora se acercaba el nacimiento de Leonor, le dije a Manuel '¿qué te parece si me quito la barba para no pinchar a la hermanita?' Y el mismo Manuel me dijo '¿y por qué no todo el pelo y así te quedas como el Capitán Calzoncillos?' Y entonces el día que aparecí en casa sin barba y sin pelo por la quimioterapia, Manuel pensó que yo acepté su propuesta de ser el Capitán Calzoncillos", explicó el nazareno ante las risas del público y el resto de colaboradores.

Manu Sánchez se ha abierto en canal con los oyentes de Hora 25 y a la pregunta de Bretos sobre qué ha aprendido en este tiempo de enfermedad, el humorista ha afirmado lo siguiente: "Lo más duro de todo fue aceptar mi propia muerte. Este es el gran ejercicio, la gran pirueta psicológica. Darte cuenta de que esto se puede acabar en cualquier momento. Todos damos por hecho que vamos a tener 80 años o 90 para entregar el examen. No tenemos 80 años para hacer el examen. En cualquier momento, te dicen 'entregamos' y a lo mejor tú vas por la pregunta dos. Es ridículo cómo hacemos planes a largo plazo. Asumir mi muerte me ha hecho más fuerte. Hace que ahora todo me importe un poquito menos. Me iba a la cama y pensaba 'ojalá que la persona con la que mi pareja rehaga su vida sea un tío de puta madre porque va a educar a mis hijos'".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L O R E N A S Á N C H E Z (@lorenasanchezz)

La persona a la que Manu Sánchez se refiere como su pareja es una joven gaditana llamada Lorena Sánchez (34), su razón de amor desde hace seis años y la madre de sus dos hijos, Manuel y Leonor. Aunque el presentador y la nutricionista llevan una relación muy discreta de cara a los medios, sí que se ha permitido ella la oportunidad de lanzar algún mensaje al padre de sus hijos en sus redes sociales.

Uno de ellos, decía así: "No te suelto. Eres mi suerte. Más que nunca, somos uno". Manu y Lorena se jurarán amor eterno próximamente, pues él le ha pedido matrimonio y ella de buena gana ha aceptado.

