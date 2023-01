La peor Navidad de Cayetano Rivera: divorcio, distanciamiento de Fran y el gran enfado de las redes

Son las primeras navidades de Cayetano Rivera (45 años) como hombre separado y, aunque tiene mucho por lo que brindar, no es oro todo lo que reluce. A la lógica tristeza de la reciente ruptura con Eva González (42) se unen otros detalles personales que hacen que las fiestas tengan su punto agridulce. El distanciamiento con su hermano Fran Rivera (48) y una encendida polémica que ha protagonizado en redes sociales son dos de ellos.

Hace unos días, el torero compartía en su Instagram un vídeo en el que aparecía conduciendo una moto a gran velocidad mientras se grababa con una cámara. A muchos de sus seguidores esto les pareció una imprudencia y también un mal ejemplo a seguir y no dudaron en reprochárselo con firmeza.

"Qué poco valoras tu vida, hijo", escribía una persona. "Su vida y la de los demás. El uso del móvil mientras se conduce tiene multa económica y seis puntos. Ya está en manos de la Guardia Civil", añadía otra confirmando que lo había denunciado. Comentarios como éstos llenaron enseguida el muro de su cuenta, pero él no contestó a ninguno y tampoco ha borrado la publicación pese a saber que lo que hace no parece estar dentro de la legalidad.

[El matrimonio de Eva González y Cayetano Rivera, en grave crisis: la pareja vive separada desde hace meses]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayetano Rivera (@cayetanorivera)

Es sabido que a Cayetano le gusta la adrenalina y, de hecho, ha aprendido a pilotar aviones y ya se atreve con las acrobacias aéreas gracias a su instructor en la academia de aviación Aerodynamics Academy de Málaga, a la que lleva acudiendo varios años. Volar es una de sus grandes pasiones y le ha servido como vía de escape tras romper con su mujer. Ahora se comprueba que la velocidad también le gusta y que pone a muchas revoluciones su moto de gran cilindrada.

Al margen de la encendida polémica que ha desatado en las redes su última ocurrencia, el torero afronta con ilusión esta nueva etapa de su vida que ha implicado dos mudanzas en poco tiempo.

Primero, dejó el hogar conyugal en Mairena de Alcor y se trasladó a su finca en Ronda donde pasó los primeros meses de soltería. Luego, a principios de diciembre, alquiló un amplio chalé en una exclusiva urbanización de Sevilla para poder estar más cerca de su hijo. Muy amplio, con tres plantas y unos 200 metros cuadrados, tiene un espacio jardín y garaje. El complejo cuenta con vigilancia y es ideal para mantener su privacidad.

Cayetano y Kiko, con sus respectivos hijos esta Navidad. Redes sociales

Su relación con Eva González sigue siendo muy buena, pese a que ambos siguen sin hacer declaraciones sobre su ruptura. Unas recientes fotos de su primer reencuentro público tras su separación, donde los gestos cómplices, los besos y los abrazos cariñosos fueron protagonistas, han evidenciado que se llevan de maravilla. Era la fiesta navideña del colegio del pequeño y asistieron juntos y en armonía. Ambos se organizan muy bien con el niño, que pasó la Nochebuena y la Navidad con su padre en su nueva casa.

No estuvieron solos, Kiko Rivera (38) y sus hijas los visitaron y posaron juntos en el árbol decorado plasmando la magnífica relación entre ambos. En cambio, ni rastro de Fran, con el que Cayetano actualmente no guarda un contacto estrecho. El distanciamiento lo ha confirmado el propio marido de Lourdes Montes (38): "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro". Pese a saber que su hermano pasa un momento delicado al haberse separado, no hay acercamiento.

Los hermanos Rivera en una imagen de archivo. Gtres

Parece que el origen de las tensiones entre ellos estaría en la gestión de la Plaza de Ronda, según publica Vanitatis. El hecho de que en la corrida Goyesca de 2022 Fran no incluyera en el cartel a su hermano pese a estar en activo no le habría sentado demasiado bien. La finca El Recreo de Cayetano, propiedad de ambos, también ha sido motivo de roces. El inmueble se explota a través de alquileres turísticos, que tuvieron que cesar durante unos meses al instalarse allí el menor de los hermanos debido a su crisis sentimental con Eva González.

Sigue los temas que te interesan