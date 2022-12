Eva González: "¿A quién le interesa lo que desayuno? La gente quiere saber más de mi trabajo, no de mi vida"

Como para los actores el teatro, el directo para los presentadores se convierte en un reto continuo. Los nervios son inevitables cuando se conecta con millones de personas que analizan los gestos y las palabras del comunicador, pero eso es algo que Eva González conoce muy bien y llevará a cabo este viernes, en los directos de La Voz, la parte más viva del talent musical.

Confiesa estar "deseando" enseñar al público todo lo que el formato tiene preparado, pero confiesa a BLUPER que es imposible no sentir "más tensión" en esta nueva etapa. Y es que desde su salida de TVE, donde estuvo al frente de MasterChef durante seis años y 15 ediciones, la presentadora ha conducido todas las temporadas de La Voz, algo que "no cambiaría por nada".

El concurso de Antena 3 es, sin duda, el buque insignia de la cadena, de hecho, ha liderado cada noche de viernes, un éxito que la presentadora no siente miedo por perder, aunque confiesa que es de las que mira las audiencias al día siguiente. BLUPER charla con Eva González sobre los entresijos del programa y su futuro profesional.

La Voz comienza su etapa más frenética; los directos. ¿Cómo vives esta parte del concurso como presentadora?

Con muchos más nervios, con mucha ilusión y muchas ganas. Al final, yo como presentadora me gusta el directo, porque el público siente toda esa adrenalina, pero también es imposible que no tengas más nervios y más tensión. Tengo muchas ganas de que llegue, pero estoy muy nerviosa también, como es normal.

El programa ha liderado cada noche de viernes desde su estreno. ¿Te da miedo que deje de atraer al público?

No, yo soy muy consciente de que los programas tienen una vida y unos años. Este programa pues bueno, supongo que también. Lo que pasa es que ya son diez años los que lleva La Voz en España y además con una audiencia muy buena. Aquí contamos con el aval de que tenemos un muy buen formato. La semana pasada estaba mirando el plató y miraba cuál era el plantel de coaches que teníamos y teníamos ocho internacionales, con todo lo que eso significa.

¿Eres de las que mira las audiencias al día siguiente? ¿Te afectan?

No me afectan. La miro, pero no me afecta. En ningún momento me quitan el sueño porque yo soy muy consciente de que se está haciendo un buen programa. Y para mí, al menos es lo más importante, cuando uno hace un programa es para darlo todo y nosotros lo damos. Yo estoy muy feliz en el programa que hago, si a la gente le gusta mejor, pero si en algún momento baja la audiencia, pues oye, estaremos para esos fieles seguidores de La Voz, estaremos muy agradecidos a los que queden.

Eva González, en 'La Voz' 2020.

¿Nunca te has planteado dejar el programa?

No, de momento no. Es un programa que me deja presentar como yo quiero, tengo total libertad y la cadena confía mucho en mí y me dan vía libre para hacer lo que yo quiera. Yo voy tirando y hacemos un programa muy bonito que además está sujeto a las emociones que pasan, porque la música es emoción. Tiene cambios imprevisibles que vienen dados por la emoción, y ahí me siento muy cómoda.

Llevas muchos años como profesional del medio, pero ¿te has planteado concursar en algún programa?

No, de momento no. Me han invitado a un programa de tipo concurso como Pasapalabra o cosas de ese estilo. Pero no, no me lo planteo. Como concursante nunca voy a cantar, por ejemplo (risas). Sería imposible.

Actualmente, hay más hombres presentadores que mujeres. ¿Crees que debería estar más equilibrado?

Yo creo que lo que debe haber siempre son buenos profesionales, gente que lo haga bien, me da igual que sean hombres o sean mujeres. Creo que hay mujeres muy válidas en nuestro país que podría presentar formatos de prime time, y creo que hay hombres en nuestro país que podrían presentar formatos de prime time. Sé que lo que quiero son buenos profesionales. Me da igual que sean hombres o mujeres.

De hecho, Antena 3 fichaba a Sonsoles Ónega, una de las grandes presentadoras de la televisión. ¿Qué te parece su programa? ¿Te ves presentando un formato así?

Ella está muy bien haciendo su programa por la tarde, y yo estoy muy bien haciendo La Voz por la noche. A mí me gusta, me gusta mucho su programa, creo que ella es muy cercana, muy natural, muy sencilla. Estoy muy contenta de que haya llegado. Ahora tengo mucho que aprender de ella.

Sonsoles Ónega y Eva González, en 'La Voz'.

Has presentado MasterChef durante muchos años hasta tu fichaje por La Voz en 2018, dos de los grandes programas de nuestra televisión. ¿Hay algún otro formato que te gustaría presentar?

Bueno, yo ahora mismo no me lo planteo. Para mí presentar La Voz siempre ha sido un sueño. Yo siempre decía que qué suerte tenía Jesús Vázquez de poder presentar un programa como La Voz, que deja ver al presentador en distintas facetas. Yo ya estoy cumpliendo un sueño.

Tienes casi un millón y medio de seguidores en redes sociales. ¿Cómo te llevas con los haters? ¿Te incomoda estar en el centro de la noticia?

Yo realmente no siento que tenga muchos haters en redes sociales. Aunque dejo ver algo de mi vida personal, mis redes son muy de mi trabajo que creo que es lo que le interesa a la gente. ¿A quién le interesa si me levanto y me tomo un Cola Cao o un Nesquik? Lo que más le interesa a la gente es lo que ven de mi trabajo, ver la trastienda de todo lo que hacemos aquí. Evidentemente, saco algo de mi vida personal, pero no me encuentro con muchos haters, al revés, siento mucho el cariño de la gente y no me siento odiada.

