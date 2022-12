Paz Vega confiesa su experiencia más paranormal: "Sentí a Marilyn Monroe".

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de los actores Paz Vega y Santiago Segura. Los intérpretes acuden al plató de Pablo Motos para presentar A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez, la secuela de la exitosa A todo tren ¡destino Asturias!, que llega a los cines el próximo 2 de diciembre.

"Eres el invitado que más veces ha venido a El Hormiguero", le espetaba Pablo Motos a Santiago Segura, que disfrutaba del título de invitado 'infinity' y de una taza dorada. "Estoy cerca de Miguel Ángel Revilla", respondía el invitado entre risas.

Los invitados han querido contar parte de la trama del filme, pero Paz Vega no se ha podido resistir y ha confesado una de las peores experiencias durante el rodaje. "Nos montamos en el tren, estábamos en marcha y había como una carga eléctrica además de más de 40 grados de temperatura. No sé qué pasó. Pero no podía decir mi texto, me quedé callada".

La película, que vuelve a atraer al público más familiar, incluye entre sus actrices principales a Paz Padilla. "Es un fenómeno de la naturaleza, es un ser inigualable", confesaba Santiago Segura, a lo que añadía que es "maravillosa".

El presentador le ha querido presentar a Segura si han cambiado los comentarios que recibe en la calle, sobre todo después dejar atrás la mítica saga de Torrente. "Son diferentes, porque ahora no hay borrachos. Torrente es un personaje asqueroso totalmente", a lo que añadía que mucha gente le "reproduce" de frases míticas del personaje, pero que ahora "se me acercan los niños".

Paz Vega es una de las actrices españolas más internacionales, de hecho, ha participado en varios proyectos en Estados Unidos. Por ello, Pablo Motos ha querido preguntarle sobre un presunto caso de experiencia paranormal que sufrió la actriz; asintiendo ella con la cabeza.

"Alquilé una casa y me dijeron que había estado allí Marilyn Monroe. Yo soy muy supersticiosa y al llegar a esa casa yo sentía a Marilyn por todas partes, por todas las esquinas. Duré dos días en esa casa", confesaba. Además, asegura que se llevó a su perro y "ladraba a las esquinas", sumándose la presencia de un "piano que escuchaba".

.@PazVegaOficial y @SSantiagosegura nos presentan “A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez”, que se estrena en cines mañana #VegaSeguraEH pic.twitter.com/PZa1e0Sb2l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2022

