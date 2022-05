Eva González: "Sigo teniendo nervios antes de presentar por el respeto que le tengo al público que me ve"

Eva González se ha consolidado como una de las presentadoras más conocidas de la televisión de nuestro país. Sus casi veinte años en la pequeña pantalla la convierten en la única Miss España que ha conseguido mantenerse en lo más alto del medio, con todas las dificultades que conlleva.

Muy consciente de esto, la sevillana sigue sorprendiéndose de todo lo que ha conseguido y asegura que la clave para todo ello es el esfuerzo y la pasión. Tampoco ha perdido las ganas de seguir aprendiendo, y espera poder continuar otros veinte años más haciendo lo que más feliz le hace: comunicar.

Estrena la tercera temporada del éxito de Antena 3, La Voz Kids, siendo ella la presentadora de todos los formatos del concurso. Una edición que promete "muchas sorpresas" y nuevos niños que, más que nunca, intentarán cumplir su sueño de ser toda una estrena de la música. BLUPER conversa con la sevillana sobre su carrera en televisión y las novedades de La Voz Kids.

Se estrena nueva entrega de La Voz Kids, ¿cómo estás viviendo la llegada de esta tercera edición?

La verdad que con muchos nervios y con muchas ganas de que veáis como ha quedado todo, porque ha sido una edición redonda, súper completa, divertida, emotiva y con buena música, que es de lo que se trata. Creo que vais a disfrutar mucho, yo grabándola desde luego que he disfrutado.

¿Qué sorpresas podrá ver el público en esta temporada?

La mayor novedad que hay siempre son los niños. Cada uno es distinto y te dan historias distintas, ahí radica la mayor novedad, aunque nosotros como programa también hemos introducido algún que otro cambio, como el campamento, que ha sido muy chulo. Es un espacio que tienen los niños para jugar, para compartir con los coaches, conmigo… Lo hemos pasado súper bien, unos momentos muy bonitos junto a ellos.

También hay novedades dentro de los coaches, ¿ha habido algún roce entre ellos?

Bueno, roces todos y ninguno, porque son cuatro trastos (Aitana, Sebastián Yatra, David Bisbal y Pablo López). Sobre todo uno, que ha revolucionado a todos los demás y a mí también, Sebastián Yatra, que se ha vuelto el más niño de todos. Me ha liado cada una que yo ya no sé si le quiero o le mato (risas). Nos llevamos los cinco muy bien y hemos hecho una piña muy bonita. No se ve todo, pero hemos compartido muchos momentos, y toda la complicidad que tenemos traspasa la pantalla.

Has trabajado con niños en las otras ediciones y también en otras cadenas. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos?

Lo que más me gusta es su espontaneidad y esa ignorancia sana, esa inocencia de no llevar ideas preconcebidas de nada. No miran más allá, vienen a jugar y a ser estrellas y esto me da lecciones nuevas cada año. Me hacen vivir el momento y disfrutar, muchos de ellos les daba igual todo y solo querían cantar con Aitana, los niños la adoran y es maravillosa. A Pablo lo vamos a ver totalmente distinto, porque yo conocía a un Pablo de la edición de adultos, como con otras responsabilidades. David Bisbal también, es el padre de todos, el que los cuida.

Presentas todos los formatos de La Voz. ¿Qué es lo que más te gusta del programa y lo que menos?

De La Voz me gusta todo, realmente, para cualquier presentador este programa es un caramelo. Como profesional te deja mostrar muchas facetas. En las audiciones tienes ese contacto más físico, sobre todo con la familia, en las batallas ya eres más presentador al uso, también lo disfruto muchísimo. Y en la edición de adultos están los directos que a mí, personalmente, me hacen sufrir porque paso muchos nervios, pero me encanta, yo lo haría todo en directo. La Voz es todo un regalazo.

Eva González.

Casi veinte años en televisión pero, ¿sigues teniendo esos nervios antes de presentar?

Sí, claro. Espero no perderlos nunca, esos nervios significan el respeto que tengo a todas y cada una de las personas que se sientan y deciden compartir su tiempo con nosotros. Quiero que se lo pasen bien, que disfruten, que sepamos transmitir una serie de valores que están un poco en desuso, sobre todo que toda la familia se pueda reunir frente a la televisión. Por eso sigo sintiendo esos nervios, por el respeto que le tengo al público, no creo que los pierda nunca.

¿Qué sientes al pensar en tus inicios y todo el recorrido que has tenido en la pequeña pantalla?

Siento sorpresa, yo en ningún momento me planteé mi vida así. A mí me ha sorprendido muchísimo porque empecé en la televisión por casualidad. Me empezó a gustar el medio y me salieron cosas, he intentado esforzarme al máximo sea el programa que sea. Yo estaba en los inicios de laSexta y nos veía muy poca gente y trabajo igual que cuando te ven millones de personas. He intentado siempre aprender, echo la vista atrás y siento que he aprendido mucho y espero estar otros veinte años más.

¿En algún momento te has arrepentido de elegir el mundo de la televisión como tu profesión?

Sí, justo antes del directo, cuando estoy a punto de salir, miro a mi representante y digo ‘yo para qué me meto en nada’ (risas). Pero te aseguro que en el momento en el que piso el plató y doy las buenas noches, empiezo a disfrutar.

