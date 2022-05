'Entrevías' triunfa a nivel internacional en Netflix: alcanza el tercer puesto en solo tres días

Ya lo adelantamos en BLUPER hace una semana cuando Telecinco despedía Entrevías: tras su triunfo en el abierto y en el diferido, aún le quedaba una tercera vida en Netflix. Y así ha sido. La ficción de Alea Media no sólo ha conseguido triunfar a nivel nacional, sino también de manera internacional.

Según el Top 10 de Netflix que publica la plataforma semanalmente, Wrong side of the tracks -su nombre en inglés- ha alcanzado la tercera posición de contenido de ficción de habla no inglesa con más horas acumuladas en la semana del 16 al 22 de mayo.

La ficción creada por Aitor Gabilondo ha acumulado 20,2 millones de horas en tan solo tres días ya que fue estrenada el pasado viernes 20 de mayo, justo tres días después de que Telecinco terminara de emitir los dieciséis capítulos de sus dos temporadas.

La serie consigue así la medalla de bronce en un podio encabezado por la tercera temporada de la mexicana ¿Quién mató a Sara?, con 46,6 millones de horas acumuladas y la también española Bienvenidos a Edén, con 28,6 millones de horas en su tercera semana en la lista y acumulando 116.970.000 horas de visionado desde su estreno.

Con estos datos, Entrevías se colaría en la quinta posición a nivel internacional después de la primera temporada de The Lincoln Lawyer (108M de horas), la cuarta temporada de Ozark (31,4M de horas) y las citadas ¿Quién mató a Sara? y Bienvenidos a Edén.

Además, Wrong side of the tracks se ha colado en el top ten de 31 países, entre los que se encuentran Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, República Dominicana, Guadalupe, Jamaica, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Bélgica, Francia, Grecia, Malta, Países Bajos, Portugal, Chipre, Israel, Marruecos o Estados Unidos, donde ha logrado el décimo puesto.

Aunque aún es pronto para hablar de ello, si la ficción protagonizada por José Coronado sigue arrojando datos tan positivos, no sería descabellado pensar en una renovación por una tercera temporada. Eso sí, no tendría porque seguir el mismo acuerdo comercial que sus dos primeras temporadas.

Hay que recordar, por ejemplo, que Netflix firmó con Antena 3 la renovación de Toy Boy por una segunda temporada, con la emisión primero en exclusiva en ATRESplayer PREMIUM. Mientras, Los herederos de la tierra se ha visto primero en la plataforma de streaming y un año después podrá emitirse en abierto en Antena 3.

En este caso, además, como ya contamos, la serie cuenta con un final abierto, lo que permite a sus creadores poder seguir escribiendo sobre Tirso, Amanda, Gladys, Irene, Ezequial, Nata y los demás personajes de Entrevías.

La buena trayectoria de Alea Media

El triunfo de Entrevías a nivel internacional llega en un gran momento para Alea Media, que esta misma semana ha presentado a la prensa hasta tres proyectos con hasta tres empresas distintas: Escándalo, relato de una obsesión (Telecinco), El silencio (Netflix) y Los Borbones: una familia real (ATRESplayer PREMIUM).

La primera de ellas era presentada el pasado martes a la prensa en Denia. Creada por Aurora Guerra (El Secreto de Puente Viejo, Fuerza de Paz), la ficción narra la historia de Inés, una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente de quince años del que se enamora obsesivamente.

Justo ese mismo día, Netflix mandaba una nota a los medios anunciando el inicio de rodaje de El silencio. Creada por Aitor Gabilondo y protagonizada por Aron Piper, la serie cuenta la historia de Sergio Ciscar, quien es puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio. Ana Dussuel, una joven psiquiatra y su equipo serán los encargados de determinar su potencial peligro para la sociedad observándolo en secreto día y noche, como a un animal.

Por último, Los Borbones era presentada este jueves en Atresmedia. Dirigida por Gabilondo junto a Ana Pastor (Newtral), esta serie documental desvela cómo es en realidad la familia que reina en España. A través del archivo documental y entrevistas con su entorno y con expertos se muestra una imagen inédita de la vida de los Borbones desde Alfonso XIII hasta hoy.

A todos estos proyectos habría que sumar el próximo estreno de Fuerza de Paz en La 1 de TVE. También creada por Aurora Guerra, la serie trata sobre la misión de paz de un contingente militar español desplazado a Guinea Ecuatorial, que se ve comprometida tras la muerte de uno de sus miembros. El suceso será investigado de manera extraoficial.

Todos estos proyectos, no obstante, no son los primeros que Alea Media produce para terceros, algo que se marcó como objetivo Gabilondo desde la creación de la productora. "Nuestra intención es trabajar más allá de Mediaset y es en lo que estamos trabajando”, comentaba hace ya cinco años. La productora está participada por el grupo español en un 40%.

Hay que recordar que hace ahora dos años ya estrenó la adaptación de Patria en HBO Max con gran éxito de crítica. En estos años también ha producido Vivir sin permiso y Madres, dos series que, además de en Telecinco, se han podido ver en Netflix y Amazon Prime Video, respectivamente.

