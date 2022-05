3 de 10

A sus 15 años, Hugo ya da muestras de haber sacado de su madre el gen del carpe diem y su muerte se lo vino a corroborar: no hay que dejar pasar las oportunidades porque quizá no haya un mañana. Ella murió cuando él nació y siente culpa por ello, pese a los vanos consuelos de su padre. Aunque no la conoció, la tiene idealizada y siente que si ella viviera su existencia no sería tan gris.

Su inteligencia le sitúa en ese rango de chicos difíciles por sus altas capacidades. Su superioridad intelectual hace que no congenie con los compañeros y solo gracias a sus músculos, que entrena a diario, no le parten la cara más veces. Aunque es muy guapo, con las chicas tampoco no le va demasiado bien. Por eso, cuando conoce a Inés, no piensa en las consecuencias de mantener una relación con una mujer veinticinco años mayor que él y se sumerge en ella como quien lo hace en el mar, sin tener en cuenta que en el mar hay corrientes profundas y muy peligrosas.