Eva González, la única Miss España que ha conseguido permanecer con éxito en televisión

Este viernes, Antena 3 emitirá una nueva gala de La Voz, que estrena fase: La gran batalla. En ella los coaches deberán elegir entre las voces de sus equipos y quedarse con solo la mitad, y así, de 14 concursantes que hay en cada grupo solo siete pasarán a los Asaltos.

En sus audiciones a ciegas La Voz ha resultado un verdadero éxito: por ahora ha ganado (aunque cada vez con menos ventaja) a su principal competidor, Got Talent, en Telecinco.

El concurso musical puso toda la carne en el asador para esta temporada y fichó a Pablo Alborán, Malú, Alejandro Sanz y Luis Fonsi como coaches. De ellos, Alborán está resultando una auténtica revelación, por cómo se sube al escenario para cantar con los talents así como por las historias que esos artistas en potencia tienen en común con el malagueño.

Al frente de esta aventura está la presentadora Eva González, que ya es de sobra una estrella consagrada de la televisión. Procedente del mundo de la moda, Eva ha conseguido algo de lo que pocas profesionales pueden presumir: llevar 15 años ininterrumpidos en la pequeña pantalla, estando al frente de todo tipo de espacios y con gran éxito.

En la actualidad está vinculada a Antena 3, donde está al frente de La Voz en sus diferentes versiones desde 2019. Para llegar a este talent tuvo que dejar atrás un programa tan interesante (y de tanta audiencia) como MasterChef, en Televisión Española. Fue un salto de vértigo, para enfrentarse a un talent con galas en directo, pero la jugada ha salido más que bien.

“Me moría”, recordaba el pasado 2020 sobre aquel cambio. “Yo venía de un programa sin público y de repente, cuando vi a toda esa gente, se me pusieron los nervios en el corazón y me dije: ¿Tú vas a poder con esto? Besé el suelo y se me quitaron los nervios. Tenía también muchas ganas e ilusión de enfrentarme a algo nuevo y tan bonito como este programa”.

Como tantas otras compañeras, Eva González llegó a la televisión gracias a la corona de Miss España, título de belleza que aportaba un interesante prestigio. Era una llave perfecta para lograr contratos publicitarios y televisivos de todo tipo.

Eva González en la presentación de 'La Voz Kids'.

Recordemos que algunas de nuestras celebridades como Sofía Mazagatos, Juncal Rivero, Remedios Cervantes, Esther Arroyo o incluso Tita Cervera lograron la hazaña de ser Miss España en algún momento de su vida. Todas terminaron convertidas en actrices, presentadoras o ambas cosas a la vez, pero pocas han permanecido.

Además, tengamos en cuenta que Eva fue coronada en el año 2003, cuando el concurso de Miss España pasaba por una crisis de credibilidad. El Mundo TV grabó en 2002 un reportaje (emitido en Antena 3) que mostraba cómo los títulos se podían comprar y vender, con una periodista infiltrada que se alzó como Miss Alicante. Pero eso no le restó mérito a la sevillana, que con su espontaneidad y dulzura conquistó a todos.

Un año después de terminar su reinado, Eva González pasó la corona de Miss España a otra andaluza más que mediática: María Jesús Ruiz. La jienense también ha explotado bien su perfil en televisión, pero no como presentadora de programas de gran éxito, sino como personaje del corazón y concursante (más que experta) en realities. De donde Eva hace gala de la discreción y las buenas formas, María Jesús se presenta como alguien con ganas de polémica y que puede asumir el papel de víctima cuando las cosas no salen bien. Eva ha sabido elegir mejor, apostar en el momento adecuado, y sobre todo, rechazar aquello que no le podía resultar interesante.

Lorena Bernal, Miss España 1999, junto a Roberto Leal en ‘Pasapalabra’

Curiosamente, en Antena 3 en las últimas semanas hemos visto a muchas Misses, algunas con un pasado televisivo destacable, pero no como presentadoras o actrices, sino como invitadas de Pasapalabra. Y gracias al programa que presenta Roberto Leal hemos podido saber algunos de sus proyectos más recientes.

Por ejemplo, Vania Millán ha trabajado como coaching emocional en los últimos años, que María José Suárez está volcada en su faceta de empresaria de moda y que Lorena Bernal es embajadora de Global Gift, la ONG de la actriz Eva Longoria. Sin olvidar la visita que Helen Lindes (miss España 2000) hizo a El Hormiguero, donde reveló que está tomando clases de canto, y quién sabe si pronto nos sorprende con la grabación de un álbum. Así, podemos comprobar que ninguna ha tenido ni de lejos la carrera exitosa de Eva González, quien también hizo sus pinitos en la interpretación, hasta darse cuenta de que lo suyo es la presentación, y si es en directo, mejor que mejor.

