"Hace 20 años el día estaba igual de gris que hoy. Eran las 14:00 horas cuando llegué a la revisión rutinaria de las 38 semanas y el médico me dijo: 'Tu hija está lista'. Yo le respondí: 'Genial, pues yo no noto nada, ¿si noto algo en casa me vengo?'. Y me dijo: 'Tu hija viene ya, ¡estás de parto!'. A partir de ahí todo fue muy rápido. Ingreso, preparación y llamada a mi madre para decirle que su nieta nacería ese día", con este emotivo recuerdo Alicia Senovilla felicita a su hija mayor por su 20 cumpleaños. Sus amigos y compañeros tienen una opinión unánime: Candela es una belleza.