"Sólo acepto críticas de quien haya perdido un hijo": las 15 impactantes frases de la entrevista de Ana Obregón

Ana Obregón (68 años) ha hablado. Exactamente una semana después de que la revista ¡HOLA! publicase que se había convertido en madre de una niña por gestación subrogada, la misma publicación recoge, en exclusiva, las primeras palabras de la actriz, que matiza: "No es hija, es mi nieta".

Tal y como se rumoreaba, la pequeña Ana Sandra es hija biológica de su hijo, Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un sarcoma de Ewing contra el que luchó durante dos años y medio.

En una excelsa entrevista que marcará, sin lugar a ningún tipo de dudas, un antes y un después en la historia del corazón y abrirá informativos, la presentadora, sincera, admite no tener nada que ocultar. EL ESPAÑOL recoge las 15 frases más impactantes extraídas del último número de la revista de cabecera de Obregón.

[Ana Obregón desvela que la niña nacida por gestación subrogada es hija de Álex Lequio: "Es mi nieta"]

Ana Obregón en la portada de la revista '¡HOLA!'

1. "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta".

2. "La decisión de comenzar con el proceso la tomé el día que mi niño se fue al cielo".

3. "Fue la última voluntad de Álex la de traer un hijo suyo al mundo".

4. "Nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer".

5. "Cuando mi hijo iba a comenzar la quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma. Estaban conservadas en Nueva York".

6. "El embarazo no se produjo al primer intento. Ni mucho menos. Han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible. Y a empezar de nuevo".

7. "Si el testamento y la voluntad de mi hijo era esa. ¿Cómo no lo voy a hacer?"

8. "No aguanto ninguna opinión en contra, sólo la de un padre o una madre que haya enterrado a un hijo".

9. "He trabajado toda mi vida. Quedará en mi buena situación cuando yo no esté".

10. "No pude elegir si era niño o niña porque hay una donante de óvulos y lo que toca, toca".

11. "Mi hijo quería tener cinco hijos, así que el niño quizá también llega algún día".

12. "Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí".

13. "Va a dormir en el cuarto de su papá. No he tocado nada todavía porque no me siento capaz".

14. "Me llamará igual que Álex llamaba a su abuela: bela".

15. "No me atreví a entrar en el paritorio, pero estaba en la puerta de al lado. En cuanto me la pusieron en mis brazos empecé a llorar con unas lágrimas impresionantes y hasta las enfermeras se emocionaron".

Sigue los temas que te interesan