Ana Iglesias ('MasterChef 8'), embarazada de su primer hijo junto a Rodrigo Núñez

Ana Iglesias (27 años), ganadora de la octava edición de MasterChef, y su marido, Rodrigo Núñez, están esperando su primer hijo en común. El matrimonio, que se dio el 'sí, quiero' en mayo de 2022 en Galicia, ha anunciado la feliz noticia de que la familia crece.

Así lo ha avanzado la revista ¡HOLA!, medio que se ha puesto en contacto con la que fue concursante de MasterChef. Iglesias confirma la información, al tiempo que desvela que está embarazada de tres meses y medio. Según su propias palabras, lleva "estupendamente" esta nueva etapa vital en su vida.

Eso sí, no esconde que en las primeras semanas de gestación ha estado "agotada, sin energía y con muchas náuseas", como recojo el citado semanario. Ana, exultante, desliza estar deseando conocer el sexo del bebé: "No puedo esperar un mes más para saber si es niño o niña".

En este trascendental momento, Iglesias está completamente centrada en su estado de buena esperanza, y ha dejado aparcados -parcialmente- sus quehaceres profesionales, que son varios y exitosos. "Pienso volver ya a la carga y cuidarme mucho durante el embarazo", ha manifestado para la mencionada revista.

Puntualizar que el matrimonio se casó, en mayo de 2022, en el Templo Votivo del Mar, situado Panjón, un pueblo de Vigo donde suele veranear el novio. Así lo desveló la propia Ana semanas antes de su boda, en una conversación con la revista ¡HOLA! Para su día más especial, la empresaria escogió un delicado vestido nupcial, diseñado por María Gadea.

La ganadora de MasterChef 8 llegó al altar del brazo de su padre, padrino de la boda, con un sencillo modelo de manga larga, escote cuadrado y ligeras hombreras, que completó con un original velo con pequeñas estrellas bordadas. Como joyas, lució unos largos pendientes de su exitosa firma, Dosprimeras. En cuanto al peinado, se decantó por una coleta alta con ondas.

Fue en noviembre de 2021, cuando la influencer anunció en sus redes sociales su compromiso con Rodrigo Núñez. Junto a un emotivo vídeo, Ana Iglesias escribió: "No es que sea afortunada… es que voy a casarme con el amor de mi vida. La persona más maravillosa del mundo y la que me hace mejor persona. La persona que ha sido capaz de engancharme de una manera tan pura durante seis años y desde el momento en que le conocí. Seguiremos creciendo juntos, nosotros y la familia que iremos creando. Me muero por casarme contigo".

Desde entonces, Ana compartió en sus redes sociales algunos detalles de los preparativos. Entre ellos, un emotivo vídeo junto a su padre, en el que se les veía practicando la entrada a la iglesia. La joven empresaria, además, dejó detalles de sus despedidas de soltera y de la celebración de pedida, que se llevó a cabo hace apenas un mes.

Tras su enlace, la ganadora de la octava edición de MasterChef 8 vive entre Madrid y Zaragoza, donde está destinado su novio, que ejerce de bombero militar. Ana Iglesias, quien se dio a conocer por su victoria en el talent culinario, está dedicada a su firma de joyas y ejerce de embajadora de diferentes marcas.

