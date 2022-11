Concha Velasco cumple 83 años en su momento más difícil: la íntima celebración y la visita que más reclama

Este martes, 29 de noviembre de 2022, es un día muy especial para la celebérrima artista Concha Velasco: cumple 83 años ingresada en la residencia de mayores Orpea Punta Galea, ubicada en Madrid. Allí, la gran dama de la escena está rodeada de amor y cuidados. Qué duda cabe de que se trata de una fecha marcada en rojo en el calendario vital de la actriz, máxime después de su delicada salud en los últimos meses.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Velasco está "razonablemente bien" y tendrá una celebración de cumpleaños íntima y familiar. Hará una comida junto a sus hijos, Manuel Martínez Velasco (45) y Paco, quienes pasarán gran parte del día al lado de su conocida y respetada madre. No se descarta que reciba la visita de una persona muy especial para Concha, una que le alegra especialmente los días y que reclama: la de su único nieto, Samuel, hijo de Paco.

"Siempre pregunta por él y es su mayor debilidad", explica a este periódico una persona muy cercana a Concha y que mantiene un contacto frecuente con ella. En cuanto a los íntimos amigos de la intérprete de La habitación de María, su última función antes de abandonar los escenarios, se desliza que este martes día 29 se podría hacer una excepción y Concha podrá recibir alguna visita.

Concha Velasco junto a su hijo, Manuel, en octubre de 2018, en Madrid, durante la presentación de la obra 'El Funeral'. Gtres

Cabe recordar que hace unas semanas se limitaron especialmente las visitas a la artista, cuya gestión pasa directamente por su hijo Manuel. Hay muchos amigos que desean "darle un beso grande y llevarle algún detalle", como detalla uno de ellos en conversación con EL ESPAÑOL.

Eso sí, todos tienen claro que "respetaremos la decisión de Manuel, que es quien mejor sabe qué le viene bien a su madre en estos momentos". La salud de la artista ha sido motivo de preocupación desde que ingresó, por decisión propia, hace más de ocho meses, en la residencia de mayores Orpea Punta Galea. Arropada por su familia y diversos amigos, personales y de profesión. Llena de sosiego y plenitud, y con mucha serenidad, así vive esta etapa Concha Velasco.

No obstante, en los últimos meses han sido varios los momentos en los que se ha acrecentado la alarma mediática por su maltrecha salud. La última vez, hace unos días, cuando su hijo Manuel salió de la residencia, tras una visita familiar, con un rostro un tanto serio y atribulado, según la opinión de los reporteros allí congregados.

La artista Concha Velasco en el 'photocall' de presentación de una de sus últimas funciones, 'El Funeral', en 2018. Gtres

Como viene siendo habitual en el cineasta, éste tranquilizó sobre el estado de salud de su progenitora. "Todo bien", aseguró Martínez Velasco, de manera escueta, sin querer entrar en mayores detalles. El martes 5 de noviembre el programa Fiesta adelantaba que Concha Velasco estaría pasando por "un momento complicado de salud" en la que estaría totalmente arropada de su familia.

En ese momento, EL ESPAÑOL pudo contactar de nuevo con Manuel, el cual, consciente del interés que su madre genera en la prensa, respondía que todo estaba en orden.

Como llevan haciendo desde que Concha se retirara de los escenarios, en el mes de septiembre de 2021, sus hijos están arropándola como nunca para que viva esta nueva etapa llena de sosiego y plenitud, con mucha serenidad.

"No te lo digo porque sea su amigo, Concha está muy confortable. Divinamente y, sobre todo, está cómo y dónde quiere estar", aseguró hace unas semanas a este medio una fuente consultada. No es para menos, pues en su nuevo hogar no sólo recibe los mejores cuidados de manos de profesionales cualificados, también está rodeada de un ambiente que disfruta.

Fue en el mes de septiembre de 2021 cuando Concha Velasco dijo adiós a los escenarios, poniendo así punto final a 66 exitosos años de carrera. Lo hizo con la obra La habitación de María, firmada por su hijo Manuel, en el escenario del Teatro Bretón de Logroño. "Dejar los escenarios es horroroso", aseguró poco antes de despedirse de su último público.

Apenas unos días antes de la despedida, este medio hablaba con su hijo, quien contaba que no querían que hiciera "más teatro, se lo hemos pedido de rodillas (risas)", confesaba.

Isabel Díaz Ayuso y Concha Velasco en la residencia Orpea Punta Galea.

Unos meses después, en febrero de 2022, Concha Velasco abandonaba su casa y se trasladaba a una residencia del centro de Madrid, donde podía recibir la atención que necesitaba y que sus hijos, pese a sus grandes esfuerzos, no podían proporcionarle.

Hasta la fecha, no se ha visto a Concha Velasco fuera de sus instalaciones, pues son sus familiares y amigos quienes se desplazan hasta la localidad del norte de Madrid para estar con ella. Su última imagen, además, es del pasado verano, del mes de julio, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (44), compartía una fotografía de las dos juntas tras hacerle una visita. Aunque más delgada, la intérprete lucía una visible sonrisa.

