Concha Velasco 'regresa' a la música gracias a Enrique del Pozo: la canción que grabaron juntos verá la luz

Hace algunos años, el colaborador, cantante y director de cine Enrique del Pozo (65 años) protagonizó un "desencuentro" profesional con la actriz Concha Velasco (82). Un problema que ambos, buenos amigos cargados de cariño, supieron solventar, vía telefónica, al cabo del tiempo.

Cuenta Enrique en conversación con EL ESPAÑOL que en esa emotiva llamada en la que la celebérrima Concha le pidió perdón -y todo quedó olvidado y prevaleció el hondo afecto que siempre se profesaron-, la artista le hizo una única y especial petición.

Velasco, eternamente recordada, además, por su faceta musical y su épica versión de La chica ye ye, instó al colaborador que lanzara al mercado el disco que un día Enrique del Pozo guardó en un cajón, y en el que ambos versionaron, a dúo, el tema Sweet Dreams de The Mamás & The Papas, titulado Recuerda.

[Enrique del Pozo estalla contra las Campos: "Sufrí una agresión en uno de sus programas y la silenciaron"]

La portada del disco que reeditará Enrique del Pozo. EL ESPAÑOL

Fue en el año 1996 cuando ambos se metieron en el estudio de grabación, y ese memorable trabajo que reunió a dos grandes de la escena española no terminó de ver la luz públicamente. Así lo explica Enrique del Pozo cuando EL ESPAÑOL lo contacta: "El disco se iba a haber lanzado en el momento del desencuentro, y yo decidí no sacarlo. Yo no lo promocioné entonces. Pasados los años, en esa conversación, rodeada de cariño, con ella y con su hijo Manuel Martínez Velasco (45), Concha me dijo que, por favor, sacara el disco".

Y añade la pareja sentimental del atleta culturista Rubén Sánchez Montesinos (40), por momentos embargado de orgullo y emoción: "Me dijo que le hacía mucha ilusión. Que le apetecía mucho porque era la última canción que había hecho a nivel discográfico. Lo saco ahora porque es un honor y un orgullo para mí. La adaptación es mía. Lo saco con muchísima satisfacción y para mí es un honor haber grabado una canción con ella, una de las más grandes del cine".

El que un día fue compañero de Ana Anguita en el dúo Enrique y Ana confiesa a este medio su intención de reeditar ese disco para que vea la luz este próximo mes de diciembre de 2022. Un regalo, qué duda cabe, perfecto para estas navidades. "Lo voy a distribuir en diciembre con una nueva portada", apunta Del Pozo. Portada a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva.

Se tratará, pues, de un trabajo profesional especial e inédito para ambos, después de haber reactivado el cariño y el afecto que, en el fondo, siempre se manifestaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartistaofficial)

Este periódico ha podido, además, conocer que, en efecto, Concha Velasco vive ilusionada con la publicación inminente de la que, hasta la fecha, ha sido su último trabajo discográfico. En lo que respecta a la reconciliación entre ellos, acontecida hace poco más de un año, Enrique del Pozo sostuvo, pletórico, en una charla con este medio en noviembre del año pasado: "Manuel es una persona maravillosa que ha obrado el milagro. No tengo palabras de agradecimiento".

Según publicó EL ESPAÑOL hace unos días, el disco no es el único proyecto en el que anda embarcado Enrique del Pozo. "Estoy muy feliz de anunciar que voy a trabajar como actor en El Cas Angelus, la fascinación de Dalí. Es una historia real de Salvador Dalí y Gala. El protagonista y director es Joan Frank Charansonnet, que hace de Dalí. Montse Alcoverro es la coprotagonista y hace de Gala. Yo soy el íntimo amigo de Dalí", manifestó Enrique, con la ilusión pintada en su voz.

Preocupación por Concha

Este ambicioso y revolucionario proyecto de ambos amigos llega en un momento complicado para Concha Velasco. La salud de la artista ha sido motivo de preocupación desde que ingresó, por decisión propia, hace más de ocho meses, en la residencia de mayores Orpea Punta Galea, ubicada en Madrid. Allí, la gran dama de la escena está rodeada de amor y cuidados.

Arropada por su familia y diversos amigos, personales y de profesión. Llena de sosiego y plenitud, y con mucha serenidad, así vive esta etapa Concha Velasco. No obstante, en los últimos meses han sido varios los momentos en los que se ha acrecentado la alarma mediática por su maltrecha salud. La última vez, hace escasos días, cuando su hijo Manuel salió de la residencia, tras una visita familiar, con un rostro un tanto serio y atribulado, según la opinión de los reporteros allí congregados.

Concha Velasco durante su despedida de los escenarios en Logroño, en septiembre de 2021. Gtres

Como viene siendo habitual en el cineasta, éste ha tranquilizado sobre el estado de salud de su progenitora. "Todo bien", ha asegurado Martínez Velasco en las últimas horas, de manera escueta, sin querer entrar en mayores detalles. El martes 5 de noviembre el programa Fiesta adelantaba que Concha Velasco estaría pasando por "un momento complicado de salud" en la que estaría totalmente arropada de su familia.

En ese momento, EL ESPAÑOL pudo contactar de nuevo con Manuel, el cual, consciente del interés que su madre genera en la prensa, respondía que todo estaba en orden.

Como llevan haciendo desde que Concha se retirara de los escenarios, en el mes de septiembre de 2021, sus hijos están arropándola como nunca para que viva esta nueva etapa llena de sosiego y plenitud, con mucha serenidad. "No te lo digo porque sea su amigo, Concha está muy confortable. Divinamente y, sobre todo, está cómo y dónde quiere estar", aseguró hace unas semanas a este medio una fuente consultada.

No es para menos, pues en su nuevo hogar no sólo recibe los mejores cuidados de manos de profesionales cualificados, también está rodeada de un ambiente que disfruta.

Sigue los temas que te interesan