Inma Cuesta y Vanesa Martín dan un paso al frente en el Orgullo y se sinceran sobre su orientación sexual

Este año 2022, la celebración del Orgullo LGTBIQ+ está resultando más especial y llamativa que nunca, en lo que a declaraciones públicas de personajes famosos se refiere. Después del aplaudido discurso de María del Monte (60 años) en Sevilla, Inma Cuesta (42) y Vanesa Martín (41) han dado un paso al frente publicando sendas cartas en sus perfiles de Instagram donde, cada una a su manera, habla sin cortapisas de su intimidad y dejan claro a quién aman, sin esconderse.

La actriz de La novia y de series tan exitosas como Águila Roja o El desorden que dejas rompe viejas cadenas y se arrepiente de no haberse mostrado al mundo antes y con más claridad. "Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también. '¿A quién se lo has dicho?'. '¿Quién sabe lo nuestro?'. 'Es mi amiga…'. La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. 'Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo", así empieza esta confesión pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum)

De este modo quiere dejar claro que ella también ha callado en muchas ocasiones. El texto continúa con una reivindicación clara para el colectivo: "En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad. Hoy día Internacional del Orgullo, conmemoramos a løs que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs.

Con todo mi AMOR... ¡Feliz ORGULLO!".

"Mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed"

En la misma línea va el mensaje de una de las cantantes más exitosas de España, Vanesa Martín, que ha desatado la locura entre sus seguidores compartiendo una poética reflexión sobre su vida y sus sentimientos. No hace falta leer mucho entre líneas, porque el mensaje es contundente: "Por el ORGULLO que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas. Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia. Porque es tan difícil conseguir la verdad, y hay tanta gente atrapada en relaciones laxas, que cuando he conseguido amar desde ahí la muerdo hasta el final. Hasta agotarnos de deseo y luces. Hasta que llega el momento de partir".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Martín (@vanesamartin_)

La cantante hace un alegato sobre el amor en su máxima expresión y relata que el camino no ha sido fácil hasta acabar con falsas moralidades y salir a la luz. "A lo largo de mi vida he ido tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriendo-te (a quien haya sido). En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos. Yo misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle.

Siento vértigo. He sentido ganas de vomitar a ratos y a la vez, mucha vida corriendo fuerte dentro de mí".

[Inmaculada Casal, la pareja de María del Monte: las fotos que confirman que no se escondían]

Muchas amigas y compañeras de profesión han alabado sus palabras, felicitándola por el gesto. Desde Sandra Barneda (46), pasando por Eva González (41) o Pastora Soler (43). En el caso de Inma Cuesta, su muro de Instagram se ha llenado de corazones multicolores y muchos mensajes de cariño.

Sigue los temas que te interesan