Inmaculada Casal, la pareja de María del Monte: las fotos que confirman que no se escondían

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca", decía María del Monte (60 años) en su aplaudido discurso del Orgullo Gay de Sevilla en el que no sólo ha hablado públicamente por primera vez de su orientación sexual, también ha presentado a su novia. Ella es Inmaculada Casal (58), una periodista muy conocida en Andalucía, con una dilata carrera profesional a sus espaldas.

Cuando la cantante dice que no se ha ocultado, hace honor a la verdad, porque son muchas las veces que las hemos visto juntas. No ha hecho falta que ninguna diera explicaciones sobre la naturaleza de su relación, que por otra parte conocía a la perfección su círculo íntimo y muchos periodistas. Todos ellos han respetado su privacidad y sus tiempos.

La última vez que asistieron a un acto público fue en el reciente y multitudinario desfile de Dior en Sevilla el pasado jueves 16 de junio. No posaron en la alfombra roja, pues la cantante prefirió aparecer frente a los fotógrafos sola, pero en la cuenta de Instagram de Inmaculada sí hay imágenes suyas disfrutando del evento.

María e Inmaculada, en el desfile de Dior de Sevilla. Instagram.

Sólo unos días después de esto, María dabadaba un paso al frente y sorprendía a propios y extraños con su confesión. Ahora que es público, Toñi Moreno (49), con la que mantiene una estrecha amistad, no ha dudado en hablar del tema durante la entrega de los premios Diversa 2022 celebrados el mismo día del pregón del orgullo sevillano por la noche: "Esta noche en Sevilla, María del Monte ha salido del armario. Ha dicho una frase algo así como yo soy uno de vosotros y mi pareja está aquí abajo. Yo sé lo que a ella le ha costado ese paso". La presentadora es precisamente una de las que ha guardado este 'secreto'.

Toñi Moreno, en un evento con María e Inmaculada y El Juli. inmaculadacasal.com

Muchos se preguntan ahora, ¿quién es Inmaculada Casal, la pareja en la sombra durante 23 años de María del Monte? Nació en Barcelona, pero se trasladó a Sevilla, de donde son oriundos sus padres, cuando era pequeña, de ahí que se sienta andaluza. Siempre quiso ser periodista, según ella misma confiesa, y cumplió su sueño estudiando en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Lleva muchísimo tiempo vinculada a Canal Sur, donde actualmente ejerce de reportera en Informativos. En la cadena autonómica ha tenido programas de éxito como Contraportada y ha sido subdirectora del programa musical Contigo, en el que María del Monte ha actuado en diferentes ocasiones. A lo largo de su extensa carrera también ha hecho mucha información de Casa Real, de ahí que tenga algunas imágenes con el rey Felipe VI (54) en la que también aparece su pareja.

No sólo eso, Inmaculada tiene su propio blog, que trata temas de actualidad, belleza, moda, cocina y cultura entre otras cosas. Fue precisamente en esta plataforma digital donde sacó las uñas por la cantante en un post titulado El honor de María del Monte que data del año 2014, cuando ésta le ganó un juicio a Telecinco por hablar de una presunta relación sentimental con Isabel Pantoja (65).



"Todos sabéis lo celosa que es María de su intimidad. Ella es trasparente y tiene poco que ocultar pero si algo no le gusta es que hablen de su vida y meno si si ella no lo hace. Respeta a los programas y a las personas que se sientan para comerciar con sus amores y pasiones. Eso sí, ella no está en venta y lo recuerda cada vez que puede, como en esta ocasión", escribía. Por cuestiones de fechas, si Inmaculada lleva en la vida de María 23 años, el comienzo de su historia de amor coincidió con la ruptura de la amistad entre ambas cantantes, allá por 1.999.

Inmaculada Casal, madre de una hija, lleva en la vida de la reina de las sevillanas dos décadas y se la ha visto en momentos importantes de su vida. Estuvo a su lado, arropándola, el pasado verano cuando murió su madre. Llegaron juntas al cementerio, ambas de luto riguroso y cogidas del brazo.

María y su pareja, del brazo, en el entierro de la madre de María, Gtres.

También han disfrutado juntas de muchos eventos, como entregas de premios, la feria o el festival de cine de Málaga. En muchas ocasiones acompañadas de personajes conocidos como la propia Toñi Moreno. A partir de ahora y tras hacerlo público, es probable que la imagen de ellas juntas en el escenario de la Alameda de Hércules de Sevilla vuelvan a repetirse.

La pareja, feliz en su primer posado público. Gtres.

