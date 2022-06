La reacción de Gerard Piqué a los rumores de infidelidad y de su posible separación de Shakira

Gerard Piqué (35 años) y Shakira (45) forman una de las parejas más consolidadas del panorama internacional desde hace doce años. O así era hasta ahora. La cantante y el futbolista están pasando por unos momentos complicados tras las informaciones que apuntan a que el jugador del Barça habría sido infiel a la colombiana.

Así lo aseguran diferentes fuentes, que apuntan que la cantante habría echado de casa al culé, quien habría vuelto a su piso de soltero, ubicado en la calle Muntaner, en pleno centro de Barcelona.

Mientras la colombiana estaría muy afectada por esta inesperada traición -que ha sido destapada por El Periódico- después de una década de amor y dos hijos en común, Piqué habría vuelto a disfrutar de la vida nocturna que tenía antes de conocer a la madre de sus hijos.

Gerard Piqué y Shakira en una imagen de archivo. Europa Press

Estas informaciones llegan después de que el futbolista se haya dejado ver en el domicilio familiar con la madre de la cantante, Nidia del Carmen Ripoll. Las imágenes llamaron la atención por un detalle: en vez de abrir con llave el que todavía es su hogar optó por llamar al telefonillo.

Piqué se ha mostrado tranquilo y ha optado por ignorar las preguntas de la prensa congregada a las puertas del domicilio, por lo que ha evitado confirmar o desmentir si ha vuelto a vivir a su piso de soltero tras los rumores que apuntan a su separación por una infidelidad.

A esto hay que sumarle la llamativa letra de uno de los últimos temas de la artista, Te Felicito. Muchos fans opinan que podría estar inspirada en su situación actual. "Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso", son algunas estrofas de la canción.

Por el momento, la todavía pareja ha optado por guardar silencio, algo que tampoco es sorprendente. Desde que se hizo pública su relación, en el año 2011, han optado por la discreción, dejando en un segundo plano su historia de amor. De hecho, solo comparten fotografías de los dos juntos o con sus hijos, Milan (9) y Sasha (7), en ocasiones muy puntuales, como celebraciones o viajes.

Otros problemas

Además de tener que hacer frente a estos rumores personales, Shakira está en el punto de mira por sus problemas judiciales. El pasado 26 de mayo la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez instructor de enviar a la cantante Shakira a juicio, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España, y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

En un auto, el tribunal desestimaba el recurso de Shakira contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), y confirmó que hay suficientes indicios para juzgar a la artista colombiana, a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda Pública.

La cantante Shakira en una imagen de archivo tomada en septiembre de 2017. Gtres

Pese a esto, la cantante colombiana anunciaba que seguirá defendiendo su inocencia en los tribunales con su equipo legal, tras insistir en que su conducta en materia tributaria "siempre ha sido intachable" en todos los países donde ha tenido que pagar impuesto.

