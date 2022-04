Amaia Salamanca, sobre ampliar la familia con Rosauro Varo: "Hoy por hoy, no. El futuro nunca se sabe"

Este pasado jueves 31 de marzo de 2022, la marca de moda francesa IKKS ha reunido alrededor de 250 invitados vip e influencers en la céntrica calle de Serrano de Madrid. El motivo no era otro que la inauguración de su tienda y el lanzamiento de la nueva colección cápsula Free the Sea.

La actriz Amaia Salamanca (36 años) se ha convertido en la embajadora del evento, pero no han faltado a la cita otras personalidades como el actor Álvaro Morte (47), las actrices Juana Acosta (45), Thais Blume (37) o la actriz y directora Leticia Dolera, entre otros.

EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de conversar con Amaia Salamanca, quien ha confesado sus inminentes proyectos profesionales, así como ha hablado de su reciente 36 cumpleaños y hasta de la ya célebre e histórica bofetada que Will Smith (53) le propinó a Chris Rock (57) en la gala de los Oscar.

Amaia Salamanca durante la inauguración de la tienda en Serrano. Gtres

Se inaugura tienda y es usted la madrina, ¿cómo se siente?

Sí, soy la madrina de la apertura de IKKS, estoy encantada porque es una colección sostenible y feliz de que hayan querido contar conmigo para promocionar.

Se acerca la Semana Santa, ¿qué planes tiene?

La Semana Santa se presenta trabajando y estoy muy contenta porque voy a empezar un proyecto nuevo. No se puede contar mucho porque no me dejan. Es un proyecto de Netflix.

Acaba de presentar, además, 'Bienvenidos al edén'

Se ha presentado y se estrena el 6 de mayo. Tengo muchas cosas por presentar también. Tengo una película, que se llama Por los pelos, una comedia, que será en agosto el estreno. Una película de un libro de Arturo Pérez-Reverte (70). Son como muchos proyectos y estoy muy contenta.

Disfruta con su trabajo

Me gusta mucho mi trabajo, mi profesión y siempre veo el lado positivo de todo lo que me ofrecen. Me involucro con muchas ganas. Esta Semana Santa no la voy a poder pasar en familia ni nada de eso, pero merece la pena.

¿Cómo se compagina el éxito profesional con el de casa?

Como todas las mujeres. Al final, en mi profesión trabajas por proyectos, son etapas, son rachas. A lo mejor son dos meses muy intensos, pero luego tengo tres meses libres para estar con la familia. Hay una temporada intensa que estoy fuera de casa y luego otra que estoy mucho con los niños. En esta familia funcionamos así.

La actriz, y pareja de Rosauro Varo, posando para los fotógrafos a su llegada al evento. Gtres

Acaba de cumplir 36 años

Sí, ha sido mi cumpleaños. He de decir que siempre en mis cumpleaños me pongo un poco triste, no sé por qué. Un poco de nostalgia, pero estuve súper bien rodeada de mi familia, mis amigos... Me siento afortunada.

Se la vio feliz con su hermano

Tengo un sólo hermano y al final no nos podemos ver tanto. Cada uno tenemos nuestras vidas frenéticas, pero cuando nos vemos lo vivimos muy intensamente.

¿En qué formato se siente más cómoda, en cine o en plataformas?

La verdad es que en todos los formatos me siento bien, porque al final veo el proyecto en sí, veo el personaje y no pienso si es para cine o para plataformas. Si el proyecto me interesa por lo que cuenta o por los personajes o por el director... Siempre hay un aliciente. No me muevo por si es cine o televisión.

¿Qué opinión le mereció la bofetada de Will Smith?

Cuando lo vi pensaba que estaba todo pactado, porque lo vi todo tan así que pensé que al cabo de unos días saldría que sería un programa de televisión, un sketch. Es una pena porque no se puede llegar a la violencia ante nada. Por otro lado, se ve que todos somos humanos. Hasta Will Smith, que lo vemos como el hombre perfecto, también puede perder los papeles y se equivoca porque es humano.

Para la ocasión, Amaia Salamanca ha optado por lucir un 'look' marinero. Gtres

¿El humor tiene límites?

Bueno, eso es siempre lo que se discute. A mí me gusta mucho el humor y el humor negro, pero entiendo que no se puede hacer humor de todo y tiene que haber límites.

¿Ha sufrido algo así alguna vez?

No te sé decir, sé tomarme bastante bien y con calma las críticas y que se metan contigo. Con la gente que tienes mucha confianza, pues también haces alguna broma, pero si no los conoces tanto no se debe hacer.

También se habló de la relación abierta con Jada...

No me voy a poner a hablar de la relación de los demás, ¡si me cuesta hablar de la mía! Yo ya tengo mi relación. Al final, cada uno tiene su personalidad. Cada uno que haga lo que quiera hacer. Nadie es nadie para juzgar a nadie, por eso no me gusta hablar de los demás.

¿Se define como una persona feliz?

Soy muy feliz, no le puedo pedir ahora mismo nada más a la vida. Estoy muy contenta, estoy trabajando mucho y tengo proyectos por estrenar. Mi familia tiene salud.

¿Se plantean ampliar la familia?

No, no, de momento no. Nunca se sabe, del futuro nunca se sabe y no puedo hablar. Hoy por hoy, no.

¿Cómo está Rosauro?

Bien, muy bien. Trabajando. Él sigue con sus negocios y yo sigo con mi profesión.

