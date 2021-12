Álvaro Morte revela que tuvo cáncer en un muslo: “Al principio creía que me iba a morir”

El actor Álvaro Morte vuelve a ser uno de los protagonistas de la actualidad audiovisual tras el estreno de la tanda final de capítulos La casa de papel, en Netflix. Y está aprovechando esa nueva etapa de popularidad para hablar de su lado más optimista y sus ganas de celebrar la vida.

Durante un evento que Moët Chandon organizó en el Teatro Real de Madrid el intérprete andaluz ha hablado por primera vez que tuvo cáncer, pues cuando cumplió 30 años le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el muslo izquierdo. “Yo tengo muchísimo por celebrar. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida”, dijo en el en evento.

Sobre aquellos momentos, que fueron “muy malos”, el actor que da vida a El Profesor en la serie de atracadores destacó que “lo peor de la enfermedad” es “sentirse enfermo”, pero que él prefirió “sentirse vivo”.

Sobre aquel episodio, Álvaro Morte explicó que “al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, explicó ante la prensa que acudió al evento.

Para él, “son escollos que suceden en la vida, que forman parte de ella y hay que enfrentarse a ellos. Ya está”. Dijo que cada uno puede enfrentarse al cáncer “como quiera, como pueda y como su cabeza se lo permita. Pero sí, en aquel momento, a mí me ayudó tener una actitud más feliz, por decirlo de alguna forma”.

En la actualidad Álvaro Morte tiene pendiente de estreno la serie Sin límites, donde se mete en la piel de Juan Sebastián Elcano, marino español que lideró la expedición capitaneada por Fernando de Magallanes y que partió de Cádiz en agosto de 1519 para dar la vuelta al mundo.

Esta ficción se estrenará primero en Amazon Prime Video, y llegará a Televisión Española para su emisión en abierto en septiembre de 2022. El reparto lo completan Rodrigo Santoro (Magallanes), Sergio Peris-Mencheta (Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).

Del mismo modo, también tiene en la recámara la película Objetos, dirigida por Jorge Dorado, y en la que compartirá cartel con Verónica Echegui y China Suárez.

