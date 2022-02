El imparable éxito de Lidia Torrent: las cifras que la convierten en la estrella del momento

El comienzo de año de Lidia Torrent (28 años) no podía haber sido mejor. Tras un 2021 especialmente bueno en el que ha tenido éxito profesional y personal, en apenas unas semanas 2022 ha demostrado que su ascenso no ha hecho más que empezar. Después de disfrutar de unas vacaciones navideñas en Colombia junto a su novio, el modelo y exfutbolista Jaime Astrain (33), la catalana regresaba a España con las pilas cargadas y un gran proyecto entre manos. Era entonces, cuando el mes de enero no había hecho sino comenzar, cuando se desvelaba la gran sorpresa: sería la encargada de sustituir a Lara Álvarez (35) en la Última Hora del programa Secret Story. Un gran paso en su carrera tras varios años triunfando en First Dates y que, de hecho, ha traído consigo otro gran logro. Desde ese momento, Lidia pues ha incrementado su popularidad de forma considerable en las redes sociales.

Gracias a este nuevo puesto y su saber hacer, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, en apenas un mes Lidia ha aumentado su número de seguidores en un 491%, una cifra muy alta que demuestra que, en efecto, está en uno de los grandes momentos de su vida. Sus followers llevan días subiendo sin cesar, lo que ha provocado que la lista de 'seguidores' de la presentadora haya crecido en casi 6.000 personas desde el pasado 1 de enero. El pico más alto tuvo lugar precisamente el pasado 21 enero, cuando Telecinco anunció su fichaje por el reality. Ese día, 1.797 personas comenzaron a seguir sus pasos digitales.

Gracias a su nuevo puesto en 'Secret Stori' la popularidad de Lidia Torrent no hace más que crecer. Instagram

Mientras que no deja de ganar fans, la cantidad de personas a las que ella sigue no ha tenido apenas variaciones. En el último mes, su lista de perfiles seguidos en Instagram apenas ha cambiado y, si a comienzos de año tenía interés por el contenido de 1.001 usuarios, ahora el número se ha reducido a 997 cuentas.

Con más de 1.300 publicaciones a sus espaldas, Lidia Torrent se ha convertido en la estrella del momento. Además de compartir post referidos a su faceta profesional, como fragmentos de su trabajo en Secret Story o colaboraciones con marcas, la gran mayoría pertenecen a su vida personal. De hecho, este tipo de contenido tiene muchos más 'Me gusta', lo que evidencia que a sus les gusta mucho conocer su faceta más privada.

Éxito también en el amor

Tras vivir un intenso noviazgo con su compañero de trabajo Matías Roure, en julio de 2019 acudía a su primer evento acompañada de su actual novio, Jaime Astrain. Desde entonces, los dos han dejado claro tener una gran compatibilidad, convirtiéndose en una de las parejas del momento. Si bien cada uno disfruta de su profesión, también han trabajo juntos en diferentes campañas publicitarias, demostrando que su química es capaz de traspasar los focos.

Jaime Lorente y Lidia Torrent en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Aunque los dos son muy discretos en cuanto a su relación, de vez en cuando se dedican cariñosos mensajes en sus redes sociales con los que demuestran que están muy enamorados. "Gracias por todo lo que ya sabes", escribía Lidia Torrent a su novio hace apenas unos días, conquistando a más de 8.000 personas que no dudaron en mostrarle su cariño con un 'Me gusta'.

[Más información: Lidia Torrent desvela la 'cara b' del gran año de Carlos Sobera: "Viene agotado a trabajar"]

Sigue los temas que te interesan