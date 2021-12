Lidia Torrent desvela la 'cara b' del gran año de Carlos Sobera: "Viene agotado a trabajar"

Además de ser uno de los rostros más queridos y aplaudidos de la pequeña pantalla gracias al programa First Dates, Lidia Torrent (28 años) se ha convertido este año en una ayudante de Papa Noel. La joven es uno de los rostros que han amadrinado el evento Másxmas Market de Amazon, en el que se da visibilidad a pequeñas empresas y en el que ella ha sacado buenas ideas para estas próximas navidades.

Tras un año de mucho trabajo, la hija de Elsa Anka (55) está deseando comenzar una de las épocas más esperadas del año, que repartirá entre su familia y su novio, el modelo y exfutbolista Jaime Astrain (33). Sobre estos planes, las Navidades y su relación con Carlos Sobera (61) ha hablado con EL ESPAÑOL, mostrando su lado más cercano y esa gran madurez de que ha demostrado tener desde sus inicios televisivos.

Lidia Torrent se ha sincerado con El Español. Twic

Amazon le ha elegido para ser uno de sus rostros en este market, ¿ha podido coger ideas de regalos para estas fiestas?

Sí, muchas, de hecho, me he comprado unos pendientes súper bonitos. No solo he cogido ideas para regalar, también de regalos para mí, que no está mal de vez en cuando. Muchas veces estamos perdidos y necesitamos ayuda y me parece una iniciativa muy útil.

¿Ha sido buena este año para recibir muchos regalos?

Lo he intentado, creo que sí. Aunque si me trae carbón lo acepto y lo asumo. Pero seguro que me merezco algún regalito.



Esta es una época muy especial y perfecta para estar con los seres queridos, ¿qué planes tiene?

Me iré a Barcelona, a casa, a celebrar el 24, 25 y 26, porque allí se celebra San Esteban. Y luego sí que me gustaría para fin de año hacer algún viaje fuera de España, pero no lo he cerrado, si es un destino en el que hace calor mejor. Estas semanas he tenido mucho trabajo y no he podido mirar nada, pero eso es la intención.



¿Cómo lo hace con su novio, Jaime Astrain? ¿Se reparten los días o disfrutan juntos de todas las fiestas?

La verdad es que cada uno el momento familiar queremos cumplirlo en su guarida. Para ambos, fin de año, como para mucha gente, es algo no tan familiar así que aprovecharemos ahí.



Ha dicho antes que ha tenido unas semanas de mucho trabajo, ¿en qué ha estado centrada?

Además de First Dates tengo la suerte de poder presentar eventos, de hacer campañas de publicidad... Y sigo preparándome en el mundo de la comunicación. Estoy sembrando. Es momento de sembrar y a ver si este próximo año recogemos lo sembrado, y si no pues ya florecerá. Espero y deseo.

Lidia Torrent durante el evento de Amazon. Twic

¿Pero con intención de seguir en Cuatro?

Sigo en Cuatro y espero pronto poder hablar de otros formatos y programas, tengo ganas de cambiar. No tengo nada apalabrado, pero me apetece aunque en First Dates estoy en la gloria. A ver si salen otras cosas.



¿Cómo es trabajar en un programa tan visto?

A nivel interno trabajar con Carlos Sobera, que es un genio, no solo de la comunición, sino también a nivel personal, es una persona maravillosa, divertida, campechana, aprendo muchísimo de él porque me parece un auténtico maestro de la televisión, pero hay un equipo que hace ese esfuerzo para que esas personas se vayan muy ilusionadas.

Habla muy bien de Carlos, ¿cómo es como compañero?

Como compañero es una delicia. Es generoso, divertido, lo pone todo tan fácil... Para mí, de verdad, es un regalo haber podido trabajar con él.



Este parece que es su año, ha estado en muchos programas y ahora va a presentar las Campanadas.

Viene agotado a trabajar. Y le digo, 'Sobera, tómate otro café que me vienes aquí...'. ¡Pero cómo no va a estar cansado! Pero se lo merece y me hace muchísima ilusión que pueda haber él las campanadas porque al final es el premio a todo un año de trabajo y de estar ahí y siendo un primer espada. Yo me alegro muchísimo y por supuesto yo le veré.

¿Le gustaría haber estado a su lado en la Puerta del Sol?

Me encantaría estar con él, aunque yo di las campanadas un año, estaban Carlos Sobera y Lara Álvarez y Matías Roure (38) y yo también, pudimos estar con ellos como de copresentadores. Pero ojalá por el trabajo de todo un año, y por estar en formatos que funciona y hacer un buen trabajo, ojalá se pueda premiar con ese día que tan especial.



¿Cómo es trabajar con una expareja?

Bien. Lo llevamos bien, somos adultos, tenemos una relación cordial. No acabamos mal en absoluto, con lo cual no tenemos mala relación Así que cordialidad y compañeros de trabajo. No es incómodo para nada, es una realidad. Le deseo lo mejor siempre porque es una persona estupenda.

En los momentos que ha estado soltera, ¿le han dado ganas de participar en First Dates?

Me parece muy valiente tener una cita a ciegas. Pero siempre que he estado en First Dates he tenido pareja, así que nunca lo he contemplado, la verdad.



[Más información: Lidia Torrent y Matías Roure ('First dates') rompen su relación tras tres años juntos]

Sigue los temas que te interesan